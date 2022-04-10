تنفيذ أكبر صفقة عقارية تجارية منذ مطلع العام .. 745.7 مليون ريال

استهل نشاط السوق العقارية أسبوعه الأول من تعاملاته خلال شهر رمضان المبارك، بانخفاض في إجمالي قيمة صفقاته 17.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 17.3 في المائة، وليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 4.3 مليار ريال. وانفرد القطاع التجاري بتحقيقه الارتفاع الأسبوعي الوحيد مقارنة ببقية القطاعات الرئيسة المنخفضة، حيث سجل ارتفاعا 8.3 في المائة، مدفوعا بتنفيذ صفقة بيع مخطط أراض تجاري في حي الياقوت في مدينة جدة، بتاريخ 4 نيسان (أبريل) الماضي بإجمالي قيمة بلغ نحو 745.7 مليون ريال (الصفقة التجارية الأكبر منذ مطلع العام الجاري)، على مساحة إجمالية شاسعة تجاوزت 932 ألف متر مربع (متوسط سعر 800 ريال للمتر المربع).

فيما جاء الأداء الأسبوعي لبقية القطاعات الرئيسة على انخفاض، حيث انخفضت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع السكني 26.3 في المائة، واستقرت على أثر ذلك الأداء عند أدنى من 2.4 مليار ريال (54.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية). كما سجل إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا قياسيا وصل إلى 37.4 في المائة، ليستقر الإجمالي مع نهاية الأسبوع الماضي عند 292 مليون ريال (6.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).

ويعكس الأداء العقاري خلال الأسبوع الماضي في جزء واسع منه، الأداء الموسمي المعتاد أن يظهر عليه مع بداية شهر رمضان المبارك من كل عام، الذي عادة ما يشهد ميله إلى الركود في تعاملاته خلال الشهر، ويتوقع أن يستعيد نشاطه تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة، وأن يتحسن بصورة أفضل فيما بعد إجازة عيد الفطر المبارك، مع الإشارة أيضا إلى التأثير المحتمل لدخول فصل الصيف، الذي يميل خلاله النشاط العقاري إلى الركود الموسمي كأداء معتاد خلال الموسم من كل عام.



مؤشرات الأداء الأسبوعي

أظهرت مؤشرات أداء القطاعات الرئيسة للسوق انخفاضا أسبوعيا باستثناء القطاع التجاري، الذي سجل ارتفاعا أسبوعيا 8.3 في المائة، مدفوعا بتنفيذ صفقة بيع مخطط أراض تجاري في حي الياقوت في مدينة جدة، بتاريخ 4 نيسان (أبريل) الماضي بإجمالي قيمة بلغ نحو 745.7 مليون ريال، على مساحة إجمالية شاسعة تجاوزت 932 ألف متر مربع (متوسط سعر 800 ريال للمتر المربع)، وشكلت قيمة هذه الصفقة العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي نحو 45 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري، الذي استقر إجمالي قيمتها الأسبوعية عند نحو 1.7 مليار ريال (38.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).

أما بالنسبة إلى بقية قطاعات السوق العقارية، فقد سجلت قيمة صفقات السكني انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 26.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبق 18.0 في المائة، استقرت على أثره عند أدنى من 2.4 مليار ريال (54.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، كما انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية وصلت إلى 37.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبق 10.1 في المائة، مستقرا مع نهاية الأسبوع الماضي عند 292 مليون ريال (6.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).

وعلى مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا قياسيا وصلت إلى 24.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبق 3.1 في المائة، واستقر عدد الصفقات المنفذة مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4.2 آلاف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض في عدد الصفقات جميع القطاعات الرئيسة للسوق، جاء إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي أكثرها من حيث الانخفاض بنسبة قياسية بلغت 31.6 في المائة، فيما جاء القطاع السكني الأدنى انخفاضا خلال الأسبوع 22.7 في المائة.

كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي بنسبة قياسية وصلت إلى 24.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبق 4.3 في المائة، واستقر وفقا لذلك عند أدنى من مستوى 4.4 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض في عدد العقارات المبيعة جميع القطاعات الرئيسة للسوق، وجاء إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي أكثرها انخفاضا بنسبة قياسية بلغت 31.3 في المائة، في حين كان القطاع السكني الأدنى انخفاضا 22.3 في المائة. وبوتيرة أكبر من حيث الانخفاض، انخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي بنسبة قياسية وصلت إلى 40.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبق 12.5 في المائة، استقر على أثره إجمالي المساحات المنفذة للصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 21.0 مليون متر مربع، وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق، جاء أيضا إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي الأكثر انخفاضا بنسبة قياسية وصلت إلى 44.1 في المائة، بينما جاء القطاع التجاري كأدنى القطاعات انخفاضا خلال تعاملات الأسبوع 11.3 في المائة.