مصر تستهدف فائض أولي 1.3% وخفض عجز الموازنة إلى 6.2%

قال وزير المالية المصري محمد معيط اليوم السبت إن البلاد تستهدف فائضا أوليا عند 1.3 في المائة وخفض عجز الموازنة إلى 6.2 في المائة، بحسب "رويترز".

وأضاف الوزير في بيان نشرته الوزارة أن مصر حققت نموا قويا بنسبة تسعة في المائة في النصف الأول من العام وأنها تستهدف نسبة 5.7 في المائة بنهاية يونيو .