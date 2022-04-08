الاقتصاد البريطاني يواجه تحديات عميقة لا نهاية لها .. أزمة نقص العمالة تتفاقم

رفعت الشركات البريطانية رواتب الموظفين في بداية التعيين بأسرع وتيرة لها على الإطلاق، في ظل تفاقم أزمة نقص العمالة في البلاد.وفي دراسة نشرت نتائجها أمس، ذكر اتحاد التوظيف والعمل في بريطانيا، ومؤسسة "كيه.بي.إم.جي" للاستشارات الإدارية، أن متوسط الرواتب التي يتقاضاها الموظفون الجدد في بداية تعيينهم ارتفع في آذار (مارس) الماضي بأسرع وتيرة له على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في تشرين الأول (أكتوبر) 1997.وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأن هذه القفزة في قيمة الرواتب تعكس زيادة الطلب على العمالة وارتفاع الأسعار بشكل عام، حيث ترفع الشركات أجور موظفيها حاليا لمواكبة أسرع موجة تضخم تشهدها بريطانيا منذ ثلاثة عقود.ونقلت الوكالة عن كلير وارنز، مديرة قسم التعليم والمهارات والإنتاجية في مؤسسة "كيه.بي.إم.جي" قولها "لا تلوح في الأفق نهاية لتحديات العمالة العميقة التي تواجه الاقتصاد البريطاني"، مضيفة أن "كثيرا من أصحاب الأعمال سيستمرون في المعاناة فيما يتعلق بتوظيف المواهب والحصول على المهارات التي يحتاجون إليها".أظهر استطلاع سابق للرأي تراجع ثقة الأعمال في بريطانيا إلى أدنى مستوياتها خلال 17 شهرا، بعدما أعلنت روسيا التدخل في أوكرانيا، وأوقفت كثير من الشركات مشاريعها الاستثمارية.وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد المديرين البريطاني "إنستيتيوت أوف ديركتورز"، وشمل مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في البلاد، أن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن تشاؤمهم حيال أوضاع الاقتصاد البريطاني خلال العام المقبل.وذكرت نسبة مماثلة أنهم يستعدون لارتفاع معدل التضخم بأكثر من 6 في المائة بحلول نهاية 2022. وفي ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والزيادة الضريبية التي ستسري على الشركات بدءا من الشهر الجاري، أعرب ربع المشاركين في الاستطلاع عن اعتزامهم خفض الاستثمارات.وتوقع عدد قليل من المشاركين في الاستطلاع ارتفاع الرواتب ومعدلات التوظيف، وهما من مؤشرات تخفيف الضغوط على سوق العمل.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن كيتي آشر، كبيرة خبراء الاقتصاد في معهد المديرين البريطاني، قولها "إن الشركات تعرضت لانهيار درامي في الثقة في أعقاب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا"، مضيفة أن "ارتفاع أسعار الطاقة والسلع علاوة على ارتفاع ضريبة التوظيف قد تسببا في شيوع مناخ عام من الغموض العميق، الذي أصبح له الآن تأثير اقتصادي حقيقي".وأجري الاستطلاع خلال الفترة ما بين 11 و28 آذار (مارس) الماضي وشمل 689 من كبار رجال الأعمال في بريطانيا، حيث أشار إلى أن هوامش الربح قد قضي عليها لدى بعض مقدمي الخدمات.