لأول مرة في عامين .. مؤشر الدولار يلامس 100 نقطة

ارتفع مؤشر الدولار إلى مائة نقطة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين أمس، مدعوما باحتمالات تسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة خلال الشهر الماضي، خاصة مقابل اليورو الذي تعرض لضغوط بسبب مخاوف المستثمرين بشأن التكاليف الاقتصادية للحرب الدائرة في أوكرانيا والانتخابات الرئاسية في فرنسا التي تشهد منافسة حامية.وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له عند مائة نقطة في ساعات التداول الأوروبية المبكرة، وهو أفضل أداء له منذ أيار (مايو) 2020. وفقد لاحقا بعض الزخم واستقر في أحدث التداولات عند 99.876.ارتفع المؤشر 1.4 في المائة هذا الأسبوع في أكبر زيادة له في شهر مدعوما بتصريحات تميل إلى تشديد السياسة النقدية من عديد من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" الذين يدعون إلى وتيرة أسرع لزيادة أسعار الفائدة للحد من التضخم.وتراجع اليورو إلى مستوى منخفض جديد في شهر عند 1.0848 دولار. ونزل في أحدث التداولات 0.2 في المائة إلى 1.0865 دولار.وأشارت محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الصادرة أمس الأول، إلى أن صانعي السياسات حريصون على مكافحة التضخم، لكن منطقة اليورو اتخذت حتى الآن موقفا أكثر حذرا من البنوك المركزية الأخرى، ما أضعف اليورو.ووسع الدولار مكاسبه مقابل الين الياباني مسجلا 124.23، وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مقتربا من أفضل أداء له في سبعة أعوام عند 125.1 الذي سجله الشهر الماضي.واستقر الين هذا الشهر بعد انخفاضه في آذار (مارس)، لكنه لا يزال تحت الضغط فيما ترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة ويتدخل بنك اليابان المركزي في سوق السندات للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة.وتراجع الجنيه الاسترليني مقابل العملة الأمريكية وانخفض 0.2 في المائة في أحدث التداولات مسجلا 1.30475 دولار.إلى ذلك، جرى تداول الذهب في نطاق محدود أمس، بسبب توقعات برفع كبير لأسعار الفائدة الأمريكية والقلق من ارتفاع التضخم والتداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية.واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1931.53 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0858 بتوقيت جرينتش، لكنه سجل ارتفاعا 0.4 في المائة خلال الأسبوع.ووفقا لـ"رويترز"، نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1933.80 دولار للأوقية.ولامس عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام أعلى مستوى في ثلاثة أعوام. ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.وبين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 24.66 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.1 في المائة إلى 961.67 دولار، وارتفع البلاديوم 1.2 في المائة إلى 2260.41 دولار، والمعدنان تكبدا خسائر للأسبوع الخامس على التوالي.وفي أسواق العملات المشفرة، ارتفعت بيتكوين 1 في المائة إلى نحو 43890 دولارا، بعد تراجعها 5 في المائة خلال تعاملات الأربعاء.