مساع أوروبية لطي خلافات التجارة والتكنولوجيا مع واشنطن وإنهاء "النهج الصدامي"

يسعى المسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة لتسوية الخلافات التجارية والتكنولوجية بين جانبي المحيط الأطلسي خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن على أساس أن الحصول على مكاسب خلال الولاية الأولى سيكون أسهل من الولاية الثانية، بحسب مصادر مطلعة.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن المصادر القول إن المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد ترى أن هناك فرصة خلال العامين ونصف العام المقبل لتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وتسوية الخلافات معها بشأن التجارة وشركات التكنولوجيا العملاقة.وتؤكد فرنسا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وهي مؤيد قوي لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي عن الولايات المتحدة، حاجة الاتحاد إلى الاستعداد لحدوث تغيير في واشنطن مع الحفاظ على حريته في تنظيم شؤونه واقتصاده.وبحسب المصادر، فإن المناقشات بين دول الاتحاد الأوروبي تظهر استمرار تأثيرات النهج الصدامي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في التعامل مع الاتحاد الأوروبي، وإدارك دول الاتحاد لنقاط ضعف الرئيس الحالي بايدن.في الوقت نفسه، تشير استطلاعات الرأي العام إلى أن الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي إليه بايدن قد يفقد الأغلبية في أحد مجلسي الكونجرس خلال انتخابات الكونجرس في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إلى جانب أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024 مفتوحة على كل الاحتمالات.ويسعى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى الاتفاق على سلسلة من الإجراءات بشأن التعاون الاقتصادي بين جانبي المحيط الأطلسي خلال اجتماع مجلس التجارة والتكنولوجيا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في فرنسا يومي 15 و16 أيار (مايو) المقبل.وفي 2020 عمدت إدارة دونالد ترمب إلى استخدام سلاح الرسوم الجمركية على منتجات أوروبية مجددا في ظل الخلاف بين شركاء التجارة، فيما يتعلق بمصنعي الطائرات، لينعش جولة جديدة من حرب التجارة بينهما.وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي هو أحد الشركاء التجاريين الرئيسين للولايات المتحدة، إلا أن نزاعات عديدة عكرت صفو هذه العلاقة وبخاصة أثناء رئاسة دونالد ترمب، حيث عرفت العلاقة بين واشنطن وبروكسل، توترات في مجالات عدة، ومن بينها ما يتعلق بالشراكة التجارية بين الطرفين في مجال الصلب والألومنيوم على وجه خاص.وفورإعلان انتخاب جوب بايدن رئيسا للولايات المتحدة، دعا الاتحاد الأوروبي، البيت الأبيض إلى طي صفحة الماضي والقبول بشراكة جديدة عبر الأطلسي وصفها بأنها ستكون "العمود الفقري لحلف عالمي جديد".وأبدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حينها رغبتهما في "إنعاش" علاقاتهما التجارية، من خلال هدنة مؤقتة في حرب الرسوم الجمركية في إطار النزاع بين "إيرباص" و"بوينج".وقالت المفوضية الأوروبية سابقا إن الاتفاق التجاري من شأنه إنعاش كل من اقتصاد الاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 120 مليار يورو، والاقتصاد الأمريكي بما يصل إلى 90 مليار يورو، وبقية العالم بنحو 100 مليار يورو.ويتهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعضهما بعضا بتقديم مساعدة حكومية غير قانونية لمصنعي الطائرات التابعين لهما، وكلاهما رفع دعاوى أمام هيئة تسوية التجارة في منظمة التجارة العالمية، في 2019، سمحت منظمة التجارة العالمية بفرض عقوبات أمريكية بقيمة 7.5 مليار دولار على السلع والخدمات الأوروبية.وفي سياق الشأن الأمريكي، أعلن مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي أنه حظر بشكل دائم جوزيف جيامبيترو، المدير الإداري السابق لبنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس جروب"، من مزاولة أي نشاط مالي، وذلك بعد استغلاله، على نحو خاطئ، معلومات تتعلق بالإشراف المصرفي.وقال مجلس الاحتياط الاتحادي في بيان أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، إن جوزيف جيامبيترو وافق على قرار منعه من مزاولة أي نشاط مالي، دون أن يعلق، يقر، أو ينفي، هذه المزاعم.وأضاف البيان أن المعلومات، التي تم الكشف عنها تشمل تقارير مراجعة حسابات مصرفية ومستندات سرية أخرى.وتشير "بلومبيرج" إلى أن هذا الحظر يأتي على خلفية الدعوى القضائية، التي أقامها مجلس الاحتياط الاتحادي ضد جيامبيترو في 2016، حيث زعم المجلس أن المدير الإداري السابق لجولدمان ساكس كشف عن معلومات سرية أثناء عمله في البنك.ووافق بنك جولدمان ساكس في 2016 على دفع نحو 36.3 مليون دولار لتسوية الأمور المتعلقة بقضية جيامبيترو. وقال آدم فورد، محامي الدفاع عن جيامبيترو، إن موكله توقف عن ممارسة أي نشاط مالي قبل سبعة أعوام.وأضاف فورد في بيان، أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى "بلومبيرج" أن: "جيامبيترو كافح كل يوم لتبرئة ساحته، ولكن بالنظر إلى مرور الوقت، وإلى خططه المستقبلية، فإن التقاضي اللامتناهي لم يعد أمرا منطقيا".ولم يرد بنك "جولدمان ساكس" على الفور على طلب "بلومبيرج" للتعليق على الأمر.ومن المرجح أن تضع التسوية المالية نهاية لهذه المعركة القضائية الطويلة، حيث قام جيامبيترو في 2018 بمقاضاة مجلس الاحتياط الاتحادي، وقال إن الأمر استغرق وقتا طويلا للوصول إلى قرار نهائي في القضية.