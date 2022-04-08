إيلون ماسك .. قطب إعلامي من نوع آخر يندفع نحو "تويتر"

استخدم أصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا ثرواتهم من قبل لإحداث بصمة في عالم الأخبار، من بينهم جيف بيزوس من "أمازون"، مالك صحيفة واشنطن بوست، ومارك بينيوف من شركة سيلزفورس، الذي استحوذ هو وزوجته على مجلة تايم في 2018.مع ذلك، لا أحد فعل ذلك مثل إيلون ماسك. برز الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، وهو أحد أكثر الأصوات تأثيرا على "تويتر" لفترة طويلة، هذا الأسبوع بحسبانه أكبر مساهم في موقع التواصل الاجتماعي وأحدث عضو في مجلس الإدارة، الأمر الذي جعله يحتل موقعا مؤثرا في أحد مصادر الأخبار الأكثر مشاهدة في العالم.على الرغم من أن "تويتر" عبارة عن منصة تكنولوجية أكثر من كونها منتجا تحريريا واحدا، إلا أن موقع ماسك الفريد من المرجح أن يترك له بعض التأثير المرتبط بـ"أقطاب الصحافة التقليديين - سواء أكان ذلك بالصحافة المطبوعة أو الإلكترونية"، كما قال جيف جارفيس، أستاذ مشارك في الصحافة في جامعة مدينة نيويورك.يأتي تدخل ماسك في وسائل الإعلام الجديدة بلمسة إضافية. بـ80.6 مليون متابع، أصبح ماسك جزءا مهما من الآلية التي تدفع التفاعل على "تويتر"، وهو مفتاح لكيفية رؤية "وول ستريت" للشركة. في المقابل، استخدم منصبه بحسبانه من أوائل رجال الأعمال المشاهير على الموقع في الثأر لنفسه، والترويج لشركاته وأفكاره التكنولوجية، ومع انتشار مصالحه التجارية السعي نحو أجندة سياسية متزايدة.بالنسبة إلى "تويتر" وماسك، أدى ذلك إلى إيجاد توافق شديد في الاهتمام حول التفاعل. وفقا لمحللين ماليين وخبراء وسائل في التواصل الاجتماعي الذين تابعوا الشركة، فإن السؤال مفتوح عما إذا كان ذلك سيكون صحيا على المدى الطويل بالنسبة لجودة الخطاب أو لثروة المساهمين. قال يوسف سكالي، المحلل في شركة ترويست سيكيوريتيز، معبرا عن حذر مألوف، "بصراحة، يمكن أن تسير الأمور في أي من الاتجاهين".يشير الارتفاع بـ30 في المائة في سعر سهم "تويتر" منذ الكشف عن أخبار استثمار ماسك بـ9.2 في المائة الإثنين إلى وجود أمل غير محسوب في أن قدومه سيوفر تقدما في حل بعض المشكلات الدائمة التي أعاقت موقع التواصل الاجتماعي. تشمل هذه المشكلات الوتيرة البطيئة لتطوير المنتجات وعدم القدرة على الاستفادة من جمهور عالمي أكبر بكثير.قال برنت ثيل، المحلل في مصرف جيفريز، إن مهارات ماسك التكنولوجية و"إحساسه" القوي بالمنتجات - إلى جانب الديناميكية الهائلة التي كانت سمة لشركاته - يمكن أن تجعله محفزا للتغيير.في إحدى العلامات التي تشير إلى أن ماسك قد يكون مؤثرا بالفعل، كشفت "تويتر" في وقت متأخر من الثلاثاء أنها ستبدأ قريبا في اختبار زر "تحرير" للسماح للمستخدمين بالتعديل على تغريداتهم - وهو أمر دافع عنه ماسك، ولو أن الشركة قالت إن الفكرة كانت قيد التطوير لفترة من الوقت.وفقا لموظفي "تويتر" السابقين، فشلت أعوام من النقاش الداخلي المحتدم في حل المشكلة، التي كانت مثيرة للانقسام بشدة لأسباب فنية وأخلاقية. قال أحد الموظفين السابقين، "مشى ماسك مباشرة إلى منتصف المكتب، بالمعنى المجازي، وقال، هذا هو أكثر ما سيثير غضبكم يا جماعة".من المرجح أن يمثل وجود ماسك الإلحاحي تحديا إضافيا لباراج أجراوال، رئيس مجلس إدارة "تويتر" المعين أخيرا. إنه يعمل أصلا تحت المراقبة الدقيقة من المستثمرة النشطة شركة إليوت مانجمنت الاستثمارية. انضم مستثمر قوي آخر، إيجون دوربان الرئيس التنفيذي المشارك ومؤسس شركة سيلفر ليك، إلى مجلس الإدارة بعد أن استثمرت الشركة مليار دولار قبل عامين.يمكن أن تساعد العلاقات الشخصية في تسهيل الطريق. عمل ماسك بشكل وثيق مع دوربان عندما كان يحاول ترتيب عملية شراء شامل لشركة تسلا، وكان مديرا لـ"إنديفور"، مشروع آخر مدعوم من ديربان، حتى قبل ثلاثة أسابيع. استقال من مجلس إدارة تلك الشركة ليحرر نفسه من أجل التزامات أخرى غير محددة - في إشارة إلى أن مناقشاته ليصبح مديرا لـ"تويتر" ربما كانت قيد التطوير.لكن لطالما كان وجود ماسك الثوري للغاية في أي شركة يشارك فيها مفيدا. ماسك يأتي بمجموعة من الآراء التكنوقراطية الراسخة التي جلبت له كثيرا من النقاد. على حد تعبير أحد الموظفين غير الإداريين في "تويتر"، معبرا عن نوع رد الفعل القوي الذي يثيره الملياردير، "إنه مجنون. إننا لا نريده هنا".ترافق اسم الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس قائمة طويلة من الخلافات التي تتركز في "تويتر". قال جارفيس، "لقد استخدم تويتر بطرق تسببت له في مشكلات مع الحكومة، لقد استخدمه لاستهداف الصحافيين".من بين نتائج تغريدات ماسك غير المدروسة: تسوية مع الجهات التنظيمية أدت إلى تخليه عن رئاسة مجلس إدارة "تسلا"، وقضية تشهير رفيعة المستوى حول ما إذا كان قد اتهم شخصا بالاعتداء على الأطفال "فاز ماسك بحكم هيئة المحلفين في القضية".كما استخدم الخدمة لدفع أجندة سياسية. شمل ذلك انتقاد المنظمين والحكومات، وعلى الأخص هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. عندما أصرت ولاية كاليفورنيا على أن تغلق "تسلا" مصنع سيارات بسبب كوفيد - 19، لجأ ماسك إلى "تويتر" للتنديد بهذه الخطوة ووصفها بأنها "فاشية" - لكنه ظل صامتا بشكل ملحوظ عندما تم إغلاق مصنع السيارات في شنغهاي في ظروف مشابهة أواخر الشهر الماضي.قال أنوبام تشاندر، أستاذ في تنظيم الإنترنت العالمي في جامعة جورج تاون، إن المؤسسات الإخبارية التقليدية لديها منذ فترة طويلة قواعد واضحة حول كيفية الحفاظ على استقلالية التحرير. على النقيض من ذلك، لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان "إيلون ماسك أو أي ملياردير آخر يحاول بشكل غير عادل ممارسة السيطرة على منصات الخطاب الكبيرة اليوم".ضغط ماسك على "تويتر" لتخفيف سياسات تعديل المحتوى والتخلي عن القيود المفروضة على ما يمكن أن يقوله الناس في الخدمة التي يقدمها الموقع، من أجل إعادته إلى قيم "حرية التعبير" التي كانت سائدة في أيامه الأولى. قد يضعه ذلك في مسار تصادمي مع الرئيس التنفيذي للشركة، الذي قال إن القضية المركزية لمجموعة وسائل التواصل الاجتماعي تكمن في كيفية إنشاء "محادثة عامة أكثر صحة" تحدد "من يمكن سماعه"، بدلا من التركيز على حرية التعبير.يدعي كثير من المراقبين أن منصب ماسك بحسبانه عضو مجلس إدارة وأكبر مساهم وأكثر صوت مؤثر على" تويتر" يمكن أن يساعد في دفع الشركة نحو التخفيف من سياسات المحتوى الخاصة بها.وفقا لتشاندر، قد يشمل ذلك إبطال الحظر الذي فرضته "تويتر" مدى الحياة على دونالد ترمب - وهو الأمر الذي أصبح "احتمالا مؤكدا" لأن "القيم التحررية المنتشرة على الإنترنت" تكتسب مناصرين في مجلس إدارة "تويتر".قال جارفيس إن مثل هذه التغييرات في السياسة قد توجد نوعا من الجدل الذي يؤدي إلى ريادة التفاعل على المدى القصير، مع المخاطرة بعكس التقدم المحرز في معالجة المضايقات والمعلومات المضللة وإلحاق الضرر بالخدمة في نهاية المطاف.وفقا لمحللين مثل برايان وايزر، الرئيس العالمي لذكاء الأعمال في مجموعة جروب إم للإعلانات، قد يكون إقحام نهج أكثر "استبدادية" لحرية التعبير في الشركة أمرا سيئا أيضا للربح الإجمالي. "كبار المعلنين لا يحبون البيئات السامة".