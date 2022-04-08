قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن احتياطيات الذهب لدى المصرف المركزي بلغت نحو 286 طنا بقيمة تعادل 17.5 مليار دولار بنهاية فبراير ، بحسب "رويترز" .
وقال سلامة إن الاحتياطيات تمثل ثاني أكبر احتياطي من الذهب لدى دولة في المنطقة العربية، بحسب التقرير الذي نقلته وسائل إعلام رسمية لبنانية.
مصرف لبنان: قيمة احتياطيات الذهب لدينا بلغت 17.5 مليار دولار بنهاية فبراير
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن احتياطيات الذهب لدى المصرف المركزي بلغت نحو 286 طنا بقيمة تعادل 17.5 مليار دولار بنهاية فبراير ، بحسب "رويترز" .
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