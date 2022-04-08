النفط يتجه لانخفاض أسبوعي بفعل الإفراج عن احتياطيات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها ما زالت في طريقها لانخفاض أسبوعي ثان على التوالي بعد أن أعلنت دول عن خطط للإفراج عن خام من مخزوناتها الاستراتيجية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا بما يعادل 0.7 في المائة إلى 101.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:56 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا أو 0.9 في المائة إلى 96.88 دولار للبرميل.

ويتجه كلا الخامين للتراجع للأسبوع الثاني على التوالي، إذ يتجه برنت للتراجع ثلاثة في المائة وغرب تكساس الوسيط 2.3 في المائة، بحسب "رويترز" .

من المقرر أن تفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب كمية مماثلة من الولايات المتحدة في إطار إفراجها عن 180 مليون برميل أعلنت عنه في مارس .

