خطوة مفاجئة.. مصرف روسيا المركزي يخفض الفائدة من 20 إلى 17 %

خفض مصرف روسيا المركزي في خطوة مفاجئة الجمعة نسبة الفائدة الرئيسية إلى 17 % بعدما رفعها بشكل كبير إلى 20 % في اعقاب الدفعة الأولى من العقوبات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويدخل هذا الخفض حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين. وقال المصرف المركزي في بيان إن القرار عائد "إلى أن المخاطر المحدقة بالاستقرار المالي متواصلة لكنها لم تعد تتفاقم" بسبب الإشراف الصارم على رؤوس الأموال الذي اعتمده خصوصا.

ومع تدعيم الروبل وهو مصطنع بشكل واسع لكن له دلالات رمزية قوية، يشكل هذا القرار نقطة إيجابية للمصرف المركزي ومؤشرا إلى أن الإجراءات الصارمة للاشراف على الرساميل والعملات الجنبية نجحت.

وأشار المصرف المركزي إلى "تدفق منتظم للأموال" على حسابات المصرف وحصول "تباطؤ ملحوظ لمعدلات ارتفاع الأسعار بسبب آلية سعر صرف الروبل خصوصا".

وينتظر نشر أرقام التضخم في وقت لاحق الجمعة.

واستعاد الروبل الذي انهار إلى مستويات غير مسبوقة في شباط/فبراير وآذار/مارس، بشكل واسع المستوى الذي كان مسجلا قبل دخول القوات الروسية إلى اوكرانيا.

وألمح المصرف المركزي إلى إمكان حصول خفض جديد لنسبة الفائدة خلال الاجتماع المقبل المقرر في 29 نيسان/أبريل.

وأكد محللون لدى "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة أن المصرف المركزي الروسي يبدو "واثقا من أن المرحلة الأصعب من الأزمة الاقتصادية قد ولت".

وأضاف هؤلاء أن الإجراءات التي اتخذها المصرف سريعا في شباط/فبراير وآذار/مارس "منعت حصول تهافت كبير ومزعزع للاستقرار على المصارف".