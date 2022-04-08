مؤشر الدولار يلامس مستوى 100 نقطة لأول مرة في عامين

ارتفع مؤشر الدولار إلى 100 نقطة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين اليوم الجمعة، مدعوما باحتمالات تسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة خلال الشهر الماضي، وخاصة مقابل اليورو الذي تعرض لضغوط بسبب مخاوف المستثمرين بشأن التكاليف الاقتصادية للحرب الدائرة في أوكرانيا والانتخابات الرئاسية في فرنسا التي تشهد منافسة حامية.

وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له عند 100 نقطة في ساعات التداول الأوروبية المبكرة، وهو أفضل أداء له منذ مايو أيار 2020. وفقد لاحقا بعض الزخم واستقر في أحدث التداولات عند 99.876.

ارتفع المؤشر 1.4 بالمئة هذا الأسبوع في أكبر زيادة له في شهر مدعوما بتصريحات تميل لتشديد السياسة النقدية من العديد من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذين يدعون إلى وتيرة أسرع لزيادة أسعار الفائدة للحد من التضخم.

وتراجع اليورو إلى مستوى منخفض جديد في شهر عند 1.0848 دولار. ونزل في أحدث التداولات 0.2 بالمئة إلى 1.0865 دولار.

وأشارت محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الصادرة أمس الخميس إلى أن صانعي السياسات حريصون على مكافحة التضخم لكن منطقة اليورو اتخذت حتى الآن موقفا أكثر حذرا من البنوك المركزية الأخرى مما أضعف اليورو.

ووسع الدولار مكاسبه مقابل الين الياباني مسجلا 124.23، وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مقتربا من أفضل أداء له في سبع سنوات عند 125.1 الذي سجله الشهر الماضي.

استقر الين هذا الشهر بعد انخفاضه في مارس آذار، لكنه لا يزال تحت الضغط فيما ترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة ويتدخل بنك اليابان المركزي في سوق السندات للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل العملة الأمريكية وانخفض 0.2 بالمئة في أحدث التداولات مسجلا 1.30475 دولار.

وفي أسواق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين واحدا بالمئة إلى نحو 43890 دولارا.