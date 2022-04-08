الاتحاد الأوروبي يحظر واردات الفحم والخشب والكيماويات الروسية

تبنى الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة رسميا خامس حزمه من العقوبات على روسيا، والتي شملت حظر واردات الفحم والخشب والكيماويات ومنتجات أخرى.

وتمنع الإجراءات أيضا الكثير من السفن والشاحنات الروسية من دخول الاتحاد الأوروبي، مما يزيد تقويض التجارة، وستحظر جميع المعاملات مع أربعة بنوك روسية منها في.تي.بي.