ارتفاع مبيعات شركة تايوان لأشباه الموصلات إلى 17 مليار دولار خلال 3 أشهر

ارتفعت مبيعات شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات إلى معدل قياسي خلال الربع الأول من العام الجاري بفضل زيادة الطلب على الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة الهواتف الذكية والحاسبات والسيارات، فيما ساعد نقص الرقائق الذي امتد لفترات طويلة في ارتفاع الأسعار.

وذكرت الشركة في بيان اليوم أن عائداتها ارتفعت بنسبة 36 % إلى 1. 491 مليار دولار تايواني (17 مليار دولار أمريكي) خلال الربع السنوي المنتهي في مارس، فيما توقع خبراء الاقتصاد أن تصل عائدات الشركة إلى 4. 469 مليار دولار تايواني في المتوسط.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة، وهي أكبر منتج للرقائق الإلكترونية في العالم، تقريرها الكامل عن حجم العائدات في وقت لاحق الشهر الجاري.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الطلب على الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية من جانب شركات مثل أبل وسامسونج، لايزال قويا، رغم انتهاء إجراءات الإغلاق التي كانت سارية في أوروبا والولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، وانتهاء ترتيبات العمل من المنازل بالنسبة للموظفين.