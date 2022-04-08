ولي العهد يزور مسجد قباء ويؤدي ركعتي تحية المسجد

زار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ، مسجد قباء بالمدينة المنورة، وأدى ركعتي تحية المسجد.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله المسجد، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة الشيخ وجب بن علي العتيبي، وإمام وخطيب مسجد قباء الشيخ إبراهيم عبدالعزيز الجهني، وكبير مؤذني مسجد قباء الشيخ أحمد حسن بخاري.

