ولي العهد يغادر المدينة المنورة

غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، المدينة المنورة.

وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة.

وقد غادر بمعية ولي العهد، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، و الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، و الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، و الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، و عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، و وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وف الوزراء.

