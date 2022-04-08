ولي العهد يستقبل العلماء وجمعا من المواطنين في قصر طيبة

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر طيبة بالمدينة المنورة، اليوم، أصحاب الفضيلة العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على الأمير محمد بن سلمان.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على ولي العهد.

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، و الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، و الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، و الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، و الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، و الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، والوزراء.