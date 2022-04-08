الليلة الرمضانية .. «سكرية»

جاءت الليلة الرمضانية الأولى لدوري أبطال آسيا، بطعم "السكري" للتعاون، بعدما اقتنص فوزا قاتلا على الدحيل القطري 1/2، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، وقلب سباهان الإيراني تأخره إلى فوز على باختاكور الأوزبكي 3 /1.ونجا شباب الأهلي دبي الإماراتي من الخسارة بعد أن حقق تعادلا قاتلا 1/1، ضمن المجموعة الثالثة التي تعادل فيها أيضا الغرافة القطري مع فولاد خوزستان الإيراني دون أهداف.وتصدر سباهان المجموعة بـ(3 نقاط)، بفارق هدف عن التعاون (3 نقاط)، والدحيل، وباختاكور دون رصيد.وفي المجموعة الثالثة، يملك شباب الأهلي دبي، آهال، فولاد خوزستان، والغرافة لكل منها (نقطة).ورفض التعاون الخسارة بعد تأخره من الدحيل بهدف مبكر سجله يدميلسون جونيور (7)، حيث تقمص الكاميروني ليندر تاوامبا دور البطل بعدما أدرك التعادل سريعا بكرة ساقطة (11)، قبل أن يصنع الهدف الثاني للإسباني ألفارو ميدران (86).وفي المباراة الثانية، تقدم باختاكور عبر هدف دراجان سيران (28)، قبل أن يرد سباهان بثلاثة أهداف عن طريق شهريار موغانلو (49 و55) ومحمد رضا حسيني (70).ويستهل الهلال حامل اللقب مشواره اليوم عندما يتقابل مع الشارقة الإماراتي، ضمن المجموعة الأولى، التي يلتقي فيها أيضا الاستقلال الطاجيكي مع الريان القطري.ويلتقي الشباب مع مومباي سيتي الهندي في المجموعة الثانية، يسبقها نزال الجزيرة الإماراتي مع القوة الجوية العراقي.أما الفيصلي سيبدأ مهمته الأولى بمواجهة الوحدات الأردني ضمن المجموعة الخامسة، التي يلتقي فيها السد القطري مع ناساف الأوزبكي.وتحتضن السعودية في أربع مدن الرياض، جدة، الدمام، وبريدة مباريات دور المجموعات "منطقة الغرب"، التي تقام لأول مرة في تاريخ المسابقة بنظام التجمع.