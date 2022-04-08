سوموديكا: الخصوم أقوياء

أكد الروماني ماريوس سوموديكا مدرب فريق الشباب لكرة القدم، أنه يسعى إلى بداية جيدة أمام مومباي سيتي الهندي اليوم في المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا، وقال "لا يكون الأمر سهلا المشاركة في دوري الأبطال، لأن المباريات صعبة وأمام خصوم أقوياء". وأضاف خلال المؤتمر الصحافي أمس، "ليس من السهل القدوم وتسلم تدريب الفريق في مرحلة متأخرة من الموسم، وفي مثل هذه الحالات يكون المدرب بحاجة إلى مساعدة اللاعبين". وتابع "خلال المباراة أمام الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين، أظهرنا للجميع مستوى قدرات اللاعبين، ونأمل أن نتمكن من المنافسة والتأهل عن المجموعة، خاصة أن طموحي كبير في قيادة الفريق للعودة إلى منصات التتويج بعد غياب لفترة". من جانبه، قال القائد إيفر بانيجا "ستكون مباراتنا الأولى مهمة ومصيرية من دون شك، ويجب أن نتعامل مع المباريات خطوة بخطوة، لعبت في مختلف الأندية وفي بطولات كبيرة وقارية، ومتحمس لخوض أول مباراة مع الشباب".في المقابل، شدد ديس باكنجهام مدرب مومباي على ضرورة خوض المباراة بذكاء، وقال: "الشباب فريق جيد ويمتلك لاعبين جيدين على الصعيد الفردي، ولهذا يجب أن نلعب أمامهم بذكاء ونحاول حرمانهم من الحصول على فرص من أجل التسجيل، والمباراة ستكون تحديا كبيرا لنا". وأردف "سعداء بوجودنا هنا، خاصة أن هذه المشاركة الثانية لأحد الأندية الهندية، والمشاركة الأولى لنا في مومباي".وتابع "استعددنا في أبوظبي، بمعسكر تدريبي لمدة أسبوعين، وشاهدنا مباراة للجزيرة في الدوري، كما حظينا بفرصة مشاهدة مباراة للشباب هنا في السعودية".