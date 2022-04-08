مارينوس: سنحارب التعب بـ «التدوير»

أكد اليوناني مارينوس أوزونيديس مدرب فريق الفيصلي لكر القدم، أن الوحدات الأردني اليوم ضمن المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا، مهمة من أجل الثقة، وقال "سعداء بالمشاركة للمرة الأولى في تاريخ النادي، جاهزون لمواجهة فريق يمتلك خبرة أكبر منا في البطولة، ولدينا القدرات الفنية والإرادة لتحقيق الفوز، والمهمة لن تكون سهلة، وسنقاتل".وأضاف خلال المؤتمر الصحافي أمس "الأولوية بالنسبة إلينا هي أن نبقى في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وعندما تشارك في أهم بطولة في آسيا فإنك يجب أن تهتم بالمستوى والنتائج أيضا، من الخطأ أن نفكر ماذا سيحصل بعد شهر".وأردف "من الصعب الاكتفاء بإشراك ثلاثة لاعبين أجانب، ولاعب آسيوي، الجميع يريد المشاركة، وآمل أن يتفهموا القرار الذي نتخذه بخصوص التشكيلة، سيصابون بالتعب بمرور الوقت، ولهذا يجب أن نعمل على مداورة اللاعبين ومنح الفرصة لكل". من جانبه، قال الحارس مصطفى ملائكة "نمتلك لاعبين لديهم خبرة كافية ونستطيع تحقيق النتائج التي تؤهلنا لعبور هذه المرحلة، وتحقيق منجز جديد، وأوضح أن النظام الغذائي في رمضان يشكل تغيرا على اللاعب". وفي المقابل، أوضح رائد عساف مدرب الوحدات أنه تسلم مهمته قبل أسبوع فقط، ويعرف اللاعبين جيدا، وهم مصممون على الظهور بشكل جيد.وزاد "الفريق الطبي يجتهد لإعداد الفريق وتخفيف الضغط خلال رمضان، وخبير التغذية يعمل أيضا مع اللاعبين لضمان جاهزيتهم، وخططنا لتوقيت المباريات".وتابع "السد والفيصلي يمتلكان لاعبين مميزين، ونحن أيضا لدينا لاعبون جيدون، يمتلكون التصميم ولديهم روح معنوية عالية يمكن الاعتماد عليها لتقديم عروض جيدة".