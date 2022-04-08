«الصحة»: استقرار منحنى إصابات كورونا خلال الشهرين الماضيين

قالت وزارة الصحة إن منحنى إصابات كورونا سجل استقرارا خلال الشهرين الماضيين.وسجلت الوزارة 114 إصابة جديدة بكورونا أمس، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة 751518 إصابة.وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات التعافي ارتفع بشفاء 303 حالات، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 736316 حالة.وأشارت إلى تسجيل حالة وفاة واحدة، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 9054 حالة وفاة.وشهد عدد الحالات الحرجة في العناية المركزة بسبب فيروس كورونا ارتفاعا، حيث سجلت 88 حالة.ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات كوفيد - 19، سجلت الرياض 22 حالة إصابة جديدة، وجدة 22 حالة، والمدينة المنورة 13 حالة، ومكة المكرمة 14 حالة إصابة، ومثلها في الطائف، وأربع حالات في أبها، وجازان ثلاث حالات جديدة.ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.