ولي العهد: حريصون على أمن اليمن واستقراره وازدهاره

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حرص المملكة على أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار ويعم الازدهار في البلد الشقيق.وعبر ولي العهد خلال استقباله رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس، عن دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وتطلعه أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في اليمن تنقله من الحرب إلى السلام والتنمية، متأملا أن تكون المرحلة المقبلة مختلفة، منوها بما لمسه من عزم وتفاؤل الجميع.حضر الاستقبال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، وعبدالعزيز الهويريني رئيس أمن الدولة، وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، ومحمد آل جابر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن.