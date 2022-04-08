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فُتِحَت المحطتان اللتان تقع إحداهما في كذا وليس التي تقع إحداهما في كذا

فُتِحَت المحطتان اللتان تقع إحداهما في كذا وليس التي تقع إحداهما في كذا

أ.د. عبدالله الدايل


كثيراً ما نسمعهم يقولون: فُتِحَت المحطَّتان التي تقع إحداهما في الضاحية – باستعمال "التي" وهذا غير صحيح؛ لعدم مطابقة الصفة للموصوف في العدد، والصواب: فُتِحت المحطتان اللتان تقع إحداهما في الضاحية؛ لأنَّ القاعدة تُؤكِّد مطابقة الصفة للموصوف وجوبا في العدد "الإفراد والتثنية والجمع" والنوع "التذكير والتأنيث" والتعيين: "التنكير والتعريف"، والإعراب "الرفع والنصب والجرّ" فتجب المطابقة هنا في العدد؛ لأنَّ الموصوف مثنّى فلابدّ أنْ تكون الصفة مثنَّى أيضا.
إذنْ، قُلْ: فُتِحَت المحطَّتان اللتان تقع إحداهما... ولا تقل: فُتِحَت المحطتان التي تقع إحداهما...
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