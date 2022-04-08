فُتِحَت المحطتان اللتان تقع إحداهما في كذا وليس التي تقع إحداهما في كذا

كثيراً ما نسمعهم يقولون: فُتِحَت المحطَّتان التي تقع إحداهما في الضاحية – باستعمال "التي" وهذا غير صحيح؛ لعدم مطابقة الصفة للموصوف في العدد، والصواب: فُتِحت المحطتان اللتان تقع إحداهما في الضاحية؛ لأنَّ القاعدة تُؤكِّد مطابقة الصفة للموصوف وجوبا في العدد "الإفراد والتثنية والجمع" والنوع "التذكير والتأنيث" والتعيين: "التنكير والتعريف"، والإعراب "الرفع والنصب والجرّ" فتجب المطابقة هنا في العدد؛ لأنَّ الموصوف مثنّى فلابدّ أنْ تكون الصفة مثنَّى أيضا.إذنْ، قُلْ: فُتِحَت المحطَّتان اللتان تقع إحداهما... ولا تقل: فُتِحَت المحطتان التي تقع إحداهما...