"إياتا": الطلب على السفر ينفجر كصنبور إطفاء الحرائق .. أعلى من أي وقت مضى

قال توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، إن الطلب الكامن على السفر بلغ أعلى مستوياته على الأرجح، حيث يبدو القطاع بصدد التعافي بعد عامين من القيود والاضطرابات المرتبطة بفيروس كورونا.

وأوضح خلال مؤتمر للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في مانشستر بإنجلترا أمس "أعتقد أن الطلب الكامن على السفر أكبر الآن على الأرجح عن أي وقت يمكن أن أتذكره".

ووفقا لـ"رويترز"، أضاف "وبالتالي ما رأيناه هو أن الطلب ينفجر تقريبا مثل صنبور إطفاء الحرائق، مع تخفيف القيود على السفر".

وقال رئيسا شركتي طيران الإمارات والاتحاد للطيران على هامش مؤتمر لصناعة الطيران أمس، إنهما يتوقعان تعافي الصناعة من آثار جائحة فيروس كورونا العام المقبل.

وأوضح تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستؤخر الانتعاش المتوقع وصوله إلى مستويات حركة الطيران لـ 2019 حتى منتصف العام المقبل، مضيفا أنه لولا اندلاع الحرب في أوروبا لكان التعافي ممكنا بحلول نهاية هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد توني دوجلاس في مؤتمر مركز كابا للطيران إنه يتوقع عودة الصناعة إلى مستويات 2019 في الفترة من "منتصف إلى نهاية 2023".

وتعتزم شركات الطيران تحميل الركاب ارتفاع أسعار النفط عبر رفع أسعار التذاكر على نحو سريع نسبيا، لكن زيادة تكاليف الطاقة ستؤثر سلبا في توقعات القطاع بأكمله بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا".

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد في تصريحات بعد أن قدمت شركة جيت بلو عرضا لشراء شركة الطيران الاقتصادي الأمريكية سبيريت إيرلاينز، إنه يرى مزيدا من الفرص أمام عمليات الاستحواذ والدمج في الولايات المتحدة.

وقال والش في إفادة صحافية دورية عن الصناعة "من الواضح أن الأمر فاجأ السوق، إنه دليل على أن القوة المالية لشركات الطيران الأمريكية تتفوق على بقية العالم"، مضيفا أن المستهلكين استفادوا من الاستثمارات الكبيرة في المنتجات الجديدة.

وقالت "إياتا" إن حركة الركاب العالمية انتعشت في شباط (فبراير) مع تراجع تأثير متحور أوميكرون خارج آسيا، ولم تظهر حرب أوكرانيا بعد في البيانات الشهرية.

وبلغت حركة الركاب في شباط (فبراير) 54.5 في المائة، من المستويات المسجلة في الشهر نفسه 2019، ارتفاعا من 50.6 في المائة، في يناير (كانون) الثاني، ولكن أقل من 55.1 في المائة، في كانون الأول (ديسمبر) وبلغت أحجام الشحن 111.9 في المائة.

وأكد والش أن شركات الطيران والمطارات تتحرك لمعالجة نقص الموظفين بعد زيادة الطلب، لكن بعض العوامل كانت خارجة عن سيطرتها.

وتعطلت رحلات الآلاف من المسافرين لقضاء عطلاتهم أو ألغيت لأن شركات الطيران والمطارات ليس لديها عدد كاف من الموظفين لتلبية تعافي الطلب مع تخفيف قيود الجائحة في أوروبا.

وقال والش "التحدي الذي تواجهه الصناعة هو إعادة العاملين في الصفوف الأمامية، حيث يحتاجون إلى تدقيق أمني بشأن المعلومات الأساسية"، مضيفا أن العملية التي كانت تستغرق من خمسة إلى ستة أسابيع تستغرق وقتا أطول بكثير الآن.

من جهة أخرى، صرحت مصادر مطلعة بأنه جرى إبلاغ شركات الطيران الدولية بالتأكد من أن تكون الرحلات المتجهة إلى شنغهاي بأقل من نصف حمولتها في إطار أحدث محاولة من جانب المركز المالي الصيني للحد من انتشار مرض كوفيد - 19.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لسرية المعلومات أن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في شنغهاي أبلغ الشركات غير الصينية أمس، بخفض عدد الركاب إلى حد أقصى يبلغ 40 في المائة، بدءا من 11 نيسان (أبريل) حتى نهاية الشهر على الأقل.

ووفقا لوكالة "بلومبيرج" هناك سقف على السعة في الرحلات الأجنبية بالفعل نسبته 75 في المائة.

وسجلت شنغهاي 19 ألفا و982 إصابة محلية بكوفيد الأربعاء، بحسب البيانات الصادرة عن الحكومة المحلية، وفي حين أن الإجمالي يعد معدلا متدنيا عالميا، فإنه رقم قياسي للصين، التي قضت بفاعلية على الفيروس في 2020 حتى النصف الأول من 2021، قبل أن تتسلل سلالتا أوميكرون ودلتا عبر تدابيرها الدفاعية، التي تشمل قيودا على الحدود وحجرا صحيا إلزاميا وفحوصا جماعية متكررة.