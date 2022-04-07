مدارك توقع اتفاقية شراكة مع دار نوماد البريطانية

وقعت شركة "مدارك" للنشر والتوزيع، اليوم اتفاقية شراكة مع دار "نوماد" البريطانية، لتعزيز النشر المشترك والتوزيع لإصداراتها في المملكة المتحدة والقارة الأوروبية وذلك على هامش معرض لندن للكتاب.

تهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون لزيادة نطاق التوزيع من خلال نشر إصدارات الشركتين في الشرق الوسط والقارة الأوروبية. وترجمة الأعمال النوعية إلى اللغة الإنجليزية واللغة العربية. ولزيادة الانتشار للطرفين. والتعاون المشترك لتقديم مشاريع ثقافية نوعية.

وقع الاتفاقية عن مدارك الأستاذ خالد العتيق الرئيس التنفيذي لشركة مدارك للنشر والتوزيع، والسيد ماكس سكوت، مؤسس "نوماد" للنشر.

وقال العتيق بأن الاتفاق تحقيق لاستراتيجية "مدارك" في التوسع والانتشار خارج المنطقة العربية واستهداف أسواق جديدة نراهن فيها على جودة المنتج المعرفي والثقافي، واستمرارا لدور "مدارك" للنشر في مشروعها للتعرف على الحضارات عبر خط الترجمة "مزون" الذي بدء قبل عدة سنوات وترجم أكثر من مائة عنوان إلى اللغة العربية، من 11 لغة مختلفة، والذي توج هذا الجهد بحصول "مدارك" على جائزة التميز كأفضل دار لمسار الترجمة لعام 2021 في معرض الرياض الدولي للكتاب.

وعبر السيد ماكس سكوت عن سعادته بالتعاون مع "مدارك" للنشر بوصفها أهم الدور النشر في المنطقة العربية، مشيراً إلى أن هذا التعاون المشترك يأتي ضمن تطوير صناعة النشر في العالم.

