أمين مجلس التعاون: نجاح المشاورات اليمنية يؤسس لمرحلة جديدة ينعم فيها المواطن بالسلام والبناء والأعمار

​أكد الدكتور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، بدء مرحلة جديده ينعم بها المواطن اليمني بالسلام و البناء و الاعمار، لينهض اليمن السعيد من جديد.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في اختتام المشاورات اليمنية - اليمنية، أعمالها اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض، والتي انعقدت خلال فترة 29مارس - 7 إبريل، برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور كلا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد، رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان سعيد البركاني، رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، والقاضي حمود الهتار، رئيس المحكمة العليا، وعدد من المبعوثين الأمميين والوزراء وكبار الشخصيات.

وفيما يلى نص كلمة الأمين العام لمجلس التعاون:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام علي معلمنا الاول سيدنا محمد وعلي آله و صحبه أجمعين.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي

الأخوة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

رئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان سعيد البركاني.

الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى.

رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبد الملك سعيد.

وزراء بحكومة الجمهورية اليمنية الشقيقة.

القاضي حمود الهتار، رئيس المحكمة العليا.

مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن

مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن

مبعوث السويد الخاص إلى اليمن

سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن

السيدات والسادة: ممثلي الأحزاب والفعاليات والمكونات المجتمعية والشعبية اليمنية في المشاورات اليمنية اليمنية.

السادة الحضور الكرام



السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

يتجدد اللقاء اليوم ، بتجدد الآمال، علي ضوء مخرجات المشاورات اليمنيه - اليمنيه برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والتي تختتم اليوم بعد عشرة أيام من المشاورات ، استطاع خلالها ابناء و بنات اليمن من الاضطلاع وبكل مسؤولية ، بدورهم التاريخي في هذه المحطه المهمه في تاريخ اليمن الشقيق.

يتجدد اللقاء و الآمال ، بعد ان استطعتوا بصدق ايمانكم بالمستقبل ، و ايمانكم باليمن ، شعبا و أرضا ، ان تضعوا علي طاولة المشاورات اليمنيه - اليمنيه كل الأفكار و الآراء و التحديات و الحلول ،بمشاركه ما يقارب ألف يمني ويمنيه ، كان عنوانها المصارحه و الشفافيه لاجل اليمن الشقيق.

يتجدد اللقاء ، ومعه تتجدد آمال ابناء اليمن في الداخل و الخارج ، ممن كانوا يتابعون مشاوراتكم المباركه ، وممن كانوا ، ونحن معهم ، يراهنون علي حكمتكم ، لنقل اليمن من حاله الحرب و اهوالها الي حالة السلم و آمالها ، تعيد الامن والاستقرار الي اليمن ، و تعلن بدء مرحلة جديده ينعم بها المواطن اليمني بالسلام و البناء و الاعمار، لينهض اليمن السعيد من جديد.

الاخوات والاخوه ،

ان نجاح المشاورات اليمنية – اليمنية يمثل نقطة تحول مهمة في الطريق إلى السلام الشامل لنقل اليمن من حالة الحرب إلى أفق السلام والتنمية، وإذا ما واصل اليمنيون بنفس العزيمة التي ظهرت أثناء المشاورات التي اتسمت بالمشاركة الواسعة من قبل ممثلي المكونات اليمنية، سواء الممثلة للقوى والاحزاب السياسية اليمنية او الشباب والمرأة، فإن البشريات بغدٍ مشرق آتيةً لا محال.

إن ما اضفي المزيد من الزخم الوطني لجلسات المشاورات بين النخب السياسية والمجتمعية اليمنية، أنها هدفت إلى بلورة خارطة طريق يمنية واضحة المعالم في اتجاه استعادة استقرار اليمن واعادة صياغة المشهد اليمني استنادا الى حالة من التوافق والاصطفاف الوطني بين كافة المكونات اليمنية، وقد جاءت ثمرة توحيد الصفوف متوجةً بقرارات فخامة رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس قيادة رئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، مفوضاً بكامل الصلاحيات وفق الدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية سعياً لقيادة اليمن نحو مستقبل واعد، وكذلك تشكيل هيئة تجمع مختلف المكونات للتشاور والمصالحة يساندها فريق قانوني، وفريق اقتصادي بما يعزز الجهود وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية.

ولقد عبرت النتائج التي خرج بها المشاركون في اللقاء التشاوري اليمني - اليمني عن حالة من الوفاق والتوافق بين كافة المكونات اليمنية وعزز من ثقة رجل الشارع العادي في اليمن، في إمكانية ان تشهد المرحلة القادمة متغيرات نوعية في اتجاه احلال السلام الشامل في اليمن، ووقف الحرب وبدء مرحلة أكثر انفتاحا من الشراكة الوطنية بين مختلف ألوان الطيف اليمني وواعدة بالتوافق الوطني البناء، ونحن على يقين بان أبناء الشعب اليمني وبما عُرف عنهم من حكمة وإيمان سيحقق، بإذن الله تعالى، الأهداف السامية النبيلة التي من أجلها استضافت الأمانة العامة هذا التشاور اليمني – اليمني.



الاخوات والاخوه،

ان المشاورات اليمنيه - اليمنيه و مخرجاتها ، لم تكن لتحقق لولا ، فضل الله جل و علا ، ثم ايمان ابناء اليمن بقدرتهم علي رسم مستقبله ، وكما نؤكد دائما ، بأنه لا حل اللا ما يقرره ابناء اليمن ، و لا مستقبل اللا وفق ما يتفق عليه ابناء اليمن ، فالحل يمني و بايدي اليمنيين و لاجل اليمن ، لا سيما في ظل الاجواء الايجابيه التي سادت المشاورات اليمنيه - اليمنيه و ما سبقها من استجابه تحالف دعم الشرعيه في اليمن لوقف العمليات ، كذلك الهدنة التي اعلن عنها المبعوث الاممي الخاص الي اليمن لمده شهرين.

واذ نثمن عاليا جهود المبعوث الاممي الخاص لليمن وكذلك جهود المبعوث الامريكي لليمن ، لنؤكد استمرار دعم مجلس التعاون لكافة جهود المجتمع الدولي المبذوله لانهاء الصراع و تحقيق الامن والاستقرار في ربوع اليمن الشقيق.

الاخوات والاخوه ،

اننا نؤكد في هذا اليوم علي الموقف الثابت لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دعم الاشقاء في اليمن و دعم كل المساعي و الجهود المخلصه لانهاء الحرب و تحقيق الامن والاستقرار والازدهار .

ونرحب كذلك باعلان المملكه العربيه السعوديه تقديمها دعما بقيمه 3 مليارات دولار لدعم الاقتصاد اليمني منها مليارين دولار مناصفه مع دوله الامارات العربيه المتحده لدعم البنك المركزي اليمني . كما نؤيد دعوة المملكه العربيه السعوديه لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد الماليه اللازمه لدعم الاقتصاد اليمني .

وفقكم المولي و جمعكم دوما علي الخير و لله نسأل ان يحفظ الجميع من كل مكروه ، انه نعم المولي و نعم النصير والسلام عليكم و رحمه الله وبركاته.