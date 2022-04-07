تراجع مبيعات شركة مرسيدس خلال الربع الاول

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية لصناعة السيارات تراجع مبيعاتها بنسبة 15% خلال الربع الأول بسبب نقص أشباه المواصلات، مما يشير إلى استمرار معاناة الشركة بسبب عراقيل سلاسل الامداد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مرسيدس القول اليوم الخميس إنها قامت ببيع 501 ألف و600 سيارة خلال ثلاثة أشهر حتى مارس الماضي. وقد تراجعت المبيعات في جميع المناطق الاساسية، وتشمل الصين، أكبر سوق للشركة، حيث أضر فرض السلطات لإجراءات إغلاق لاحتواء فيروس كورونا على المبيعات.

وتتوقع مرسيدس ارتفاع المبيعات بنسبة تترواح ما بين 11.5% و 13% خلال العام الجاري، مقارنة بـ 13.1% العام الماضي، وذلك في ظل توقع الشركة استمرار مشاكل الامداد وارتفاع تكاليف المواد الخام.