تراجع معدل طلبات إعانة البطالة الأمريكية

تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في إشارة على مزيد من المصاعب في سوق العمل مع اقتراب الربع الثاني، مما قد يسهم في استمرار ارتفاع التضخم.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت خمسة آلاف إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 166 ألفا للأسبوع المنتهي في الثاني من أبريل ، بحسب "رويترز" .

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تسجيل 200 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

