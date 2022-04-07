الذهب يرتفع مع تسبب الأزمة الأوكرانية في ارتفاع الطلب على التحوط من التضخم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع اشتداد المخاوف بشأن التضخم بفعل الحرب في أوكرانيا وطغيان تأثير العقوبات المتزايدة على روسيا على الضغوط الناجمة عن تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسته النقدية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1930.35 دولار للأوقية بحلول الساعة 11:57 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1934.20 دولار للأوقية.

وكشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي في مارس عن قلق عميق بين صانعي السياسة النقدية من اتساع التضخم في جميع مناحي الاقتصاد. وتأهب "العديد" من المشاركين في الاجتماع لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعات السياسة النقدية المقبلة.

ودعم موقف البنك المركزي المتشدد عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات والدولار إلى أعلى مستوياتهما منذ عدة سنوات.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وعوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك والتي يُنظر إليها أيضا على أنها وسيلة تحوط ضد ارتفاع التضخم. في الوقت نفسه، فإن قوة الدولار تجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 24.46 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 952.46 دولار، وارتفع البلاديوم 1.2 في المائة إلى 2223.69دولار.

