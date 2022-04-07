بنوك التركية تبيع 3 مليارات دولار لدعم الليرة

نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر تركية مطلعة أن المصارف الحكومية باعت أكثر من ثلاثة مليارات دولار الأسبوع الماضي لدعم الليرة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المصادر أن البنوك الحكومية باعت نحو 500 مليون دولار يوميا خلال الأسبوع الماضي، و300 مليون دولار يوميا هذا الأسبوع.

ولم يتسن التأكد من المصارف نفسها كونها لا تعلق على تدخلاتها في سوق الصرف الأجنبي.

وكان محافظ سابق للبنك المركزي التركي قال في 2020 إن البنوك المملوكة للدولة تنفذ المعاملات بما يتماشى مع القيود التنظيمية وربما تستمر في التدخل النشط في سوق العملة.

وتراجعت الليرة اليوم بـ0.3% إلى 14.7571 ليرة لكل دولار. وإجمالا ارتفعت العملة بـ 0.6% منذ بداية الأسبوع الماضي.