الذهب يفقد بريقه مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

انخفضت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات بعد أن أكد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على التزامه بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، بينما حدت الضبابية المتعلقة بالصراع في أوكرانيا من خسائر السبائك. وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة إلى 1920.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:18 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1924.20 دولار للأوقية بحسب رويترز. ويحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة عملات بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي أنه يستعد للتحرك بقوة لكبح التضخم. ويجعل الدولار القوي الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي إنهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة بزيادات قدرها نصف نقطة مئوية في اجتماعات السياسة النقدية المقبلة لكبح التضخم، وفقا لتفاصيل الاجتماع التي كُشف عنها النقاب أمس الأربعاء.

واقترب عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياته في سنوات خلال الجلسة السابقة، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وترغب أوكرانيا في فرض عقوبات مدمرة اقتصاديا على روسيا بما يكفي لإنهاء حربها بعدما اتهمت بعض الدول بأنها ما زالت تعطي الأولوية للمال على معاقبة جرائم قتل المدنيين التي يصفها الغرب بأنها جرائم حرب.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 24.27 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 في المئة إلى 948.34 دولار، وارتفع البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 2238.56 دولار.