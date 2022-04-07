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كورونا في الصين.. 19660 إصابة جديدة بدون أعراض و322 إصابة بأعراض

كورونا في الصين.. 19660 إصابة جديدة بدون أعراض و322 إصابة بأعراض

«الاقتصادية» من الرياض

ذكرت حكومة مدينة شنغهاي اليوم الخميس أن المركز المالي الصيني سجل 19660 إصابة جديدة بكوفيد-19 بدون أعراض و 322 إصابة مصحوبة بأعراض يوم الأربعاء.
كانت المدينة قد سجلت 16766 إصابة بدون أعراض و 311 إصابة مصحوبة بأعراض في اليوم السابق.
وتخضع شنغهاي لإغلاق عام في محاولة لاحتواء أكبر تفش لكوفيد-19بالمدينة على الإطلاق.

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