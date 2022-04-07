كورونا في الصين.. 19660 إصابة جديدة بدون أعراض و322 إصابة بأعراض

ذكرت حكومة مدينة شنغهاي اليوم الخميس أن المركز المالي الصيني سجل 19660 إصابة جديدة بكوفيد-19 بدون أعراض و 322 إصابة مصحوبة بأعراض يوم الأربعاء.

كانت المدينة قد سجلت 16766 إصابة بدون أعراض و 311 إصابة مصحوبة بأعراض في اليوم السابق.

وتخضع شنغهاي لإغلاق عام في محاولة لاحتواء أكبر تفش لكوفيد-19بالمدينة على الإطلاق.