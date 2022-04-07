الذهب يتراجع أمام قوة الدولار وارتفاع عائد السندات الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس، بعد زيادة الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى في عدة أعوام في أعقاب تصريحات عن تشديد السياسة النقدية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي، ومع استمرار الحذر لدى المتعاملين.نزل الذهب في المعاملات الفورية أمس 0.3 في المائة إلى 1918.74 دولار للأوقية "الأونصة"، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1923.10 دولار للأوقية.ووفقا لـ"رويترز"، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى في أعوام.والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع العائد على سندات الخزانة، الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.3 في المائة، إلى 24.25 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4 في المائة إلى 964.19 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2242.04 دولار للأوقية.وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهر تقرير اقتصادي نشر الثلاثاء عودة نمو نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى التسارع خلال آذار (مارس) الماضي بعد شهور من التباطؤ.وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الولايات المتحدة ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 58.3 نقطة مقابل 65.5 نقطة خلال شباط (فبراير) الماضي، وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى تباطؤ النشاط.وجاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات خلال الشهر الماضي أعلى قليلا من توقعات المحللين، بعد ثلاثة أشهر من تراجع المؤشر، في أعقاب وصوله إلى مستوى قياسي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. كما أظهر تقرير نشرته وزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجاري للبلاد لم يطرأ عليه تغيير تقريبا في شباط (فبراير)، وذلك في ظل ارتفاع كل من الواردات والصادرات.وأوضحت وزارة التجارة أن العجز التجاري تقلص بأقل من 0.1 في المائة، إلى 89.2 مليار دولار في شباط (فبراير)، وكان الخبراء يتوقعون أن يتقلص العجز إلى 88.5 مليار دولار مقابل الـ89.7 مليار دولار، التي تم إعلانها في البداية للشهر السابق.على صعيد آخر تراجعت الليرة التركية أمس شأنها شأن نظيراتها في الأسواق الناشئة، وذلك بعد تصريح للايل برينارد عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي قالت فيه إن المركزي سيقلص ميزانيته العمومية بسرعة بحلول أيار (مايو) المقبل.وتراجعت الليرة 0.2 في المائة إلى 14.7438 ليرة لكل دولار، وجرى تداولها على انخفاض بـ0.1 في المائة، وفقا لبيانات لوكالة "بلومبيرج" للأنباء.