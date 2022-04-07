الأسهم السعودية تواصل مكاسبها للجلسة الثالثة .. والسيولة تقفز إلى 15.9 مليار ريال

الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام عند 13198 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 13167 نقطة فاقدا حينها 0.3 في المائة، بينما الأعلى عند 13271 نقطة رابحا 0.49 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 13255 نقطة رابحا 49 نقطة بنحو 0.37 في المائة. وارتفعت السيولة 31 في المائة بنحو 3.7 مليار ريال لتصل إلى 15.9 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 33 في المائة بنحو 71 مليون سهم لتصل إلى 285 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 16 في المائة بنحو 91 ألف صفقة لتصل إلى 650 ألف صفقة.
أداء القطاعات
ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الاتصالات" بنحو 3.7 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنحو 2.1 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنحو 1.5 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الاستثمار والتمويل" بنحو 5 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 4.4 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنحو 3.4 في المائة.
وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 25 في المائة بقيمة أربعة مليارات ريال، يليه "المصارف" بنحو 19 في المائة بقيمة 2.9 مليار ريال، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنحو 9 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال.
أداء الأسهم
تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أكوا باور" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 156.80 ريال، يليه سهم "مجموعة تداول" بنحو 9.6 في المائة ليغلق عند 195.40 ريال، وحل ثالثا سهم "علم" بنحو 6 في المائة ليغلق عند 225 ريالا. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "نادك" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 34.75 ريال، يليه سهم "سايكو" بنحو 8.2 في المائة ليغلق عند 21.30 ريال، وحل ثالثا سهم "دله الصحية" بنحو 7.8 في المائة ليغلق عند 110.80 ريال.
وكان الأعلى تداولا سهم "أماك" بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه سهم "أكوا باور" بقيمة 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا سهم "الراجحي" بقيمة 934 مليون ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق