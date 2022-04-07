الأسهم السعودية تواصل مكاسبها للجلسة الثالثة .. والسيولة تقفز إلى 15.9 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ منتصف 2006 عند 13255 نقطة بمكاسب 49 نقطة بنحو 0.37 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 14 نقطة بنحو 0.76 في المائة ليغلق عند 1872 نقطة. وجاء الإغلاق عند المستوى المستهدف الذي أشير إليه في تقارير سابقة عند 13250 نقطة. بعد وصول السوق إلى هذه المستويات ظهرت معظم الأسهم والقطاعات على تراجع، إلا أن ارتفاع أسهم مؤثرة في المؤشر العام واجهت الضغوط من قبل الأسهم الخاسرة. وشهدت السوق سلوكا مغايرا عن الجلسات السابقة حيث سيطرت أسهم شركات كبرى على قائمة الأكثر تراجعا من بينها أسهم متراجعة في حدود النسب القصوى "أكوا باور" و"مجموعة تداول" وأسهم أخرى متراجعة بنسب مرتفعة، وهي الأسهم ذاتها التي كانت تتمتع بزخم إيجابي عال، وذلك السلوك من غير المستبعد أن يحدث على بقية السوق، حيث صعود الأسهم إلى مستويات سعرية مرتفعة لا يجعل قرار الاحتفاظ هو الأفضل نظرا إلى تراجع العوائد عند المستويات السعرية المرتفعة، ووجود بدائل تحقق عوائد أفضل. وتتداول السوق بمكرر ربحية 25 مرة باستثناء "أرامكو"، مقابل المتوسط 16 مرة. ومن المتوقع خلال العام استمرار رفع أسعار الفائدة، ما يحسن الدخل الخالي من المخاطرة، ومن جهة أخرى سيجعل المستثمرين يطلبون من الأسهم عوائد أعلى نظير المخاطرة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 13198 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 13167 نقطة فاقدا حينها 0.3 في المائة، بينما الأعلى عند 13271 نقطة رابحا 0.49 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 13255 نقطة رابحا 49 نقطة بنحو 0.37 في المائة. وارتفعت السيولة 31 في المائة بنحو 3.7 مليار ريال لتصل إلى 15.9 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 33 في المائة بنحو 71 مليون سهم لتصل إلى 285 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 16 في المائة بنحو 91 ألف صفقة لتصل إلى 650 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الاتصالات" بنحو 3.7 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنحو 2.1 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنحو 1.5 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الاستثمار والتمويل" بنحو 5 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 4.4 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنحو 3.4 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 25 في المائة بقيمة أربعة مليارات ريال، يليه "المصارف" بنحو 19 في المائة بقيمة 2.9 مليار ريال، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنحو 9 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أكوا باور" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 156.80 ريال، يليه سهم "مجموعة تداول" بنحو 9.6 في المائة ليغلق عند 195.40 ريال، وحل ثالثا سهم "علم" بنحو 6 في المائة ليغلق عند 225 ريالا. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "نادك" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 34.75 ريال، يليه سهم "سايكو" بنحو 8.2 في المائة ليغلق عند 21.30 ريال، وحل ثالثا سهم "دله الصحية" بنحو 7.8 في المائة ليغلق عند 110.80 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "أماك" بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه سهم "أكوا باور" بقيمة 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا سهم "الراجحي" بقيمة 934 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية