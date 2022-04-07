الأسهم الأمريكية تهبط وسط ضغوط بيع .. والمستثمرون يترقبون تحركات «الفيدرالي»

انخفضت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأمريكية عند الافتتاح أمس، ما يشير إلى يوم ثان من المبيعات في بورصة وول ستريت، بينما يخشى المستثمرون تحركات قوية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتصدي للتضخم، ويترقبون محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي لآذار (مارس).وبحسب "رويترز"، بدأ مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.35 في المائة إلى 34520.34 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.68 في المائة إلى 4494.17 نقطة في حين هبط مؤشر ناسداك المجمع 1.42 في المائة إلى 14002.58 نقطة. وزادت المؤشرات الثلاثة خسائرها في التعاملات المبكرة.من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أسابيع أمس، إذ من المرجح أن تزيد الولايات المتحدة وحلفاؤها من عزلة روسيا الاقتصادية، بفرض مزيد من العقوبات، ما يعزز التضخم العالمي.وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، لينضم إلى أسواق وول ستريت وآسيا إذ ضغطت أيضا المخاوف حيال تشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.وكان قطاعا التكنولوجيا وشركات السلع الاستهلاكية غير الضرورية أكبر الخاسرين على المؤشر.وأظهرت بيانات أمس انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع في شباط (فبراير)، إذ تراجع نشاط التصنيع بفعل ضعف الطلب من الخارج مع نقص الإمدادات، وارتفاع أسعار الطاقة، وعدم اليقين المرتبط بالحرب في أوكرانيا، ما أثار مخاوف إزاء تباطؤ النمو.وهبط سهم "فيستاس" الدنماركية لتوربينات الرياح 2.3 في المائة بعدما قالت الشركة "إنها ستنسحب من روسيا حيث تمتلك مصنعين".ونزلت الأسهم الفرنسية 0.3 في المائة بعد أن سجلت أمس الأول أسوأ جلسة فيما يقرب من شهر.وفي آسيا، سجل مؤشر نيكاي الياباني أمس أكبر تراجع في نحو أربعة أسابيع، واقتفى أثر وول ستريت، إذ أدت تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إلى زيادة احتمالات رفع أكبر لأسعار الفائدة، وأججت مخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي.وخسر "نيكاي" 1.58 في المائة ليغلق عند 27350.30 نقطة مسجلا أكبر انخفاض يومي منذ 11 آذار (مارس). وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.34 في المائة إلى 1922.91 نقطة.وكان سهم "طوكيو إلكترون" لمعدات صنع الرقائق الأكثر ضغطا على "نيكاي" إذ تراجع 3.63 في المائة تلاه سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار التكنولوجي الذي انخفض 2.81 في المائة، وخسر سهم "دايكن إندستريز" لصناعة أجهزة تكييف الهواء 3.52 في المائة.وكان قطاع التكرير الوحيد الذي ارتفع بين 33 مؤشرا فرعيا للصناعة في بورصة طوكيو للأوراق المالية، حيث تقدم 1.35 في المائة.وارتفع سهم "كوزمو إنيرجي" 13.44 في المائة بعد أن حصل صندوق مدعوم من المستثمر يوشياكي موراكامي على حصة 5.81 في المائة في شركة استيراد وتكرير النفط الخام.