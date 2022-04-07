ارتفاع معظم البورصات الخليجية .. ومؤشر قطر يقفز 1.5 %

ارتفعت معظم أسواق الخليج أمس، وأنهت بورصة قطر معاملات أمس على ارتفاع 1.5 في المائة. وسجل الدولار أعلى مستوياته منذ نحو عامين، في حين أثارت توقعات بفرض عقوبات جديدة على روسيا مخاوف مرتبطة بإمدادات النفط ودفعت أسعار الخام إلى الارتفاع.وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر البورصة القطرية 1.5 في المائة إلى 13876 نقطة في أفضل أداء يومي له خلال أكثر من شهر، بعدما أبرمت البورصة أمس الأول اتفاقا مع مجموعة بورصة لندن لتدشين نظام تداول جديد.وخسر مؤشر بورصة دبي مكاسب حققها في وقت سابق وأنهى الجلسة مستقرا عند 3500 نقطة. وتوقف إقبال المستثمرين بعد موجة صعود في الأسبوع الماضي في أعقاب فتح الاكتتاب في طرح عام أولي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا".وتتجه "ديوا" إلى جمع 22.32 مليار درهم "6.1 مليار دولار" بعد تسعير سهمها عند الحد الأعلى من النطاق السعري بين 2.25 و2.48 درهم في أكبر عملية طرح عام أولي في منطقة الخليج منذ صفقة "أرامكو" القياسية في 2019.وقفز سهم "الإمارات للمرطبات" بنحو 15 في المائة بعدما طلبت الشركة موافقة المستثمرين على زيادة رأس المال المصدر إلى 330 مليون درهم.ونزل مؤشر أبوظبي 0.2 في المائة إلى 10068 نقطة. وتراجع سهم "أدنوك للحفر" 1.93 في المائة، و"الدار العقارية" 0.41 في المائة، و"دانة غاز" 0.82 في المائة، وبنك أبوظبى الأول 0.08 في المائة، و"اتصالات" 0.97 في المائة.وصعد مؤشر البحرين 1.2 في المائة إلى 2119 نقطة، وارتفع مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 4143 نقطة، وزاد مؤشر الكويت 1.5 في المائة إلى 9181 نقطة.وفي القاهرة، انخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.3 في المائة إلى 11348 نقطة متأثرا بتراجع أسهم المواد والسلع الاستهلاكية.