«نمو» تفقد 72 نقطة بتداولات قيمتها 37 مليون ريال

وتصدر الأسهم المرتفعة "جاهز" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 1106.80 ريال، يليه "موبي" بنحو 0.57 في المائة ليغلق عند 105 ريالات، وحل ثالثا "الحاسوب" بنحو 0.54 في المائة ليغلق عند 300.20 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "الناقول" بنحو 4.5 في المائة ليغلق عند 145.20 ريال، يليه "غاز" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 81.30 ريال، وحل ثالثا "إنماء الروابي" بنحو 3.6 في المائة ليغلق عند 28.40 ريال.
وكان الأعلى تداولا سهم "طبية" بقيمة ثمانية ملايين ريال، يليه سهم "مياه الجوف" بقيمة أربعة ملايين ريال، وحل ثالثا سهم "الحاسوب" بقيمة 3.8 مليون ريال.
أضف تعليق