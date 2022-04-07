«نمو» تفقد 72 نقطة بتداولات قيمتها 37 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الرابعة لتغلق عند 24142 نقطة فاقدة 72 نقطة بنحو 0.3 في المائة. وانخفضت قيمة التداول 28 في المائة بنحو 14 مليون ريال لتصل إلى 37 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 18 في المائة بنحو 96 ألف سهم لتصل إلى 440 ألف سهم متداول، أما الصفقات فانخفضت 6 في المائة بنحو 136 صفقة لتصل إلى نحو ألفي صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "جاهز" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 1106.80 ريال، يليه "موبي" بنحو 0.57 في المائة ليغلق عند 105 ريالات، وحل ثالثا "الحاسوب" بنحو 0.54 في المائة ليغلق عند 300.20 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "الناقول" بنحو 4.5 في المائة ليغلق عند 145.20 ريال، يليه "غاز" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 81.30 ريال، وحل ثالثا "إنماء الروابي" بنحو 3.6 في المائة ليغلق عند 28.40 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "طبية" بقيمة ثمانية ملايين ريال، يليه سهم "مياه الجوف" بقيمة أربعة ملايين ريال، وحل ثالثا سهم "الحاسوب" بقيمة 3.8 مليون ريال.