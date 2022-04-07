مخاطر تصاعدية للنفط من تعطل الإمدادات الروسية .. الحرب تزيد مخاطر الركود

واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها بفعل المخاوف من شح الإمدادات النفطية، وتقلص المعروض العالمي في ضوء التوجه الدولي نحو تشديد العقوبات على روسيا.وفيما حذر محللون نفطيون من مخاطر تصاعدية لأسعار النفط جراء وقف محتمل لصادرات الطاقة الروسية، ما قد يدخل الاقتصادات العالمية في حالة ركود تضخمي، قالوا إن العقود الآجلة للنفط الخام تشهد تباينا مع استمرار المستثمرين في التعامل مع ضغوط نقص الإمدادات بسبب توقع عقوبات على صادرات الطاقة الروسية في حين أدى ارتفاع الدولار وحدوث زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية إلى إبقاء المكاسب تحت السيطرة.ويكبح حدوث مكاسب أوسع المخاوف من ضعف الطلب بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية وتمديد الإغلاق العام في شنغهاي الصينية على أثر تجدد الإصابات الواسعة بفيروس كورونا، ما تسبب في تقلص حركة التنقل وتراجع استهلاك الوقود.ويواصل المنتجون في "أوبك +" ضخ الزيادة الشهرية في الإنتاج، التي ستبلغ 432 مليون برميل يوميا في أيار (مايو) المقبل، وذلك على الرغم من نقص الاستثمار، ونضوب الحقول والمشكلات والعقبات الفنية والإنتاجية الأخرى مع التحفظ على مطالبات المستهلكين بزيادات أكبر لتهدئة وتيرة الأسعار بسبب الصعوبات السابقة.وفى هذا الإطار، يقول الدكتور فيليب ديبيش، رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة إن حالة عدم اليقين والتقلبات السعرية تلقي بظلال كثيفة على سوق النفط الخام، حيث يترقب المعنيون في سوق الطاقة الاتفاق الدولي على حجم العقوبات الدولية الجديدة على روسيا والتي ستعلنها أوروبا والولايات المتحدة، حيث سيكون لها تأثير واسع وسريعة في حركة الأسعار على المدى القصير.ولفت إلى أن الاتجاه الغالب في الاتحاد الأوروبي هو استثناء النفط والغاز من العقوبات الجديدة، نظرا للاعتماد الكبير على الإمدادات الروسية وتجنبا لحدوث زيادة كبيرة في الأسعار تعمق من الضغوط التضخمية الحادة، التي تعانيها الدول الأوروبية وأغلب دول العالم، ولا سيما أن الإغلاق في الصين يخفف كثيرا من وتيرة مكاسب أسعار النفط.من جانبه، يقول جوران جيراس، مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا إن تصاعد الأزمة الروسية الغربية يحد كثيرا من فرص استعادة النمو والاستقرار في الاقتصاد العالمي، لافتا إلى توقع أن تنضم الإدارة الأمريكية وأعضاء مجموعة السبع إلى الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات إضافية على المؤسسات المالية الروسية، ما يعطل ويخيف جميع الراغبين في الدخول في صفقات شراء للنفط الروسي.ونوه إلى أن أسعار النفط الخام يكبحها أيضا ارتفاع الدولار الأمريكي، الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع النفط، ولا سيما بعد أن جاء ارتفاع الدولار مدعوما بأنباء تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، ما يرفع تكلفة الاحتفاظ بالنفط الخام.وأشار فيتوريو موسازي، مدير العلاقات الدولية في شركة "سنام" الإيطالية للطاقة إلى أن حدوث زيادة مفاجئة في مخزون النفط الخام الأمريكي بمقدار 1.08 مليون برميل للأسبوع المنتهي في الأول من نيسان (أبريل) يعكس صعوبات تعافي الطلب العالمي في المرحلة الراهنة خاصة مع أزمة الإغلاق المشدد في الصين، وهي إحد الركائز الرئيسة للطلب العالمي على النفط الخام.وذكر أن المخاطر الصعودية من تعطل الصادرات الروسية على الاقتصاد العالمي قوبلت بمخاطر الهبوط بسبب الركود وتفشي فيروس كورونا في الصين، خاصة بعد أن وسعت شنغهاي عمليات الإغلاق إلى المدينة بأكملها فقد تم فرض عمليات الإغلاق إلى أجل غير مسمى وسط غضب عام متزايد من قواعد الحجر الصحي بعد أن شهدت الاختبارات على مستوى المدينة ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، التي من المرجح أن تؤدي إلى انخفاض كبير في الطلب العالمي على النفط الخام.وأضاف ديفيد لديسما، المحلل في شركة "ساوث كورت" الدولية أن مكاسب أسعار النفط الخام الحادة السابقة تقلصت مع إعلان الولايات المتحدة أنها ستفرج عن 180 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي خلال الأشهر الستة المقبلة في أكبر إصدار في تاريخ احتياطي البترول الاستراتيجي، لافتا إلى توقعات دوائر تحليلية دولية أن القرار الأمريكي قد يوقف مسيرة أسعار النفط نحو الارتفاع الواسع إلى أكثر من 150 دولارا للبرميل.وأشار إلى أن استمرار الحرب ومطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمشتري الطاقة من بلاده من الدول غير الصديقة بدفع المقابل بالروبل سيعزز استمرارية مكاسب الأسعار على الرغم من تخطيط الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن مزيد من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية.من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة للنفط أمس لتعوض خسائرها في وقت مبكر من الجلسة مع زيادة المخاوف المرتبطة بالإمدادات بعد التلويح بفرض عقوبات جديدة على روسيا، الأمر الذي فاق تأثيره مخاوف ضعف الطلب بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية وتمديد الإغلاق العام في شنغهاي الصينية.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.5 في المائة، إلى 107.13 دولار للبرميل بعد تراجعها إلى 105.06 دولار في وقت سابق من الجلسة.كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.2 في المائة، إلى 102.17 دولار للبرميل بعد انخفاضها إلى 100.37 دولار للبرميل في المعاملات المبكرة.وأعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات جديدة على موسكو، إذ ستحظر العقوبات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي ويتعين موافقة الدول الأعضاء عليها شراء الفحم الروسي ومنع السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد. كما حثت بريطانيا دول مجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على تحديد إطار زمني لوقف واردات النفط والغاز الروسية تدريجيا.ومن جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 108.5 دولار للبرميل الثلاثاء مقابل 106.23 دولار للبرميل في اليوم السابق.وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الأربعاء إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني ارتفاع على التوالي عقب انخفاضات سابقة، وأن السلة خسرت نحو دولارين، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 110.46 دولار للبرميل.