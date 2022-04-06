كندا تفرض عقوبات على أغنى رجلين في روسيا

فرضت كندا عقوبات على فلاديمير بوتانين وليونيد ميخيلسون، أغنى رجلين في روسيا، وهى المرة الأولى التي يتم فيها استهدافهما من جانب حكومة غربية منذ بداية الأزمة الأوكرانية.

وأضافت الحكومة المليارديرات فيكتور فيكسيلبيرج وكيريل شمالوف ودميتري بومبيانسكي وفاديم موشكوفيتش إلى قائمتها الخاصة بالعقوبات.

ووفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، يبلغ صافي ثروة بوتانين 28.9 مليار دولار، فيما تبلغ ثروة وميخيلسون 25.5 مليار دولار.

ويقول بعض الخبراء أنهما تجنبا التعرض لعقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي جزئيا، بسبب حصصهما في شركات كبرى للمعادن والطاقة.

وبوتانين رئيس شركة إم إم سي نوريلسك نيكل بي جي إس سي، التي تسهم بنحو 42 في المائة من إنتاج البلاديوم على مستوى العالم وبـ 10 في المائة من النيكل المكرر ولديه حصة في شركة بيتروفاكس فارم الروسية.

وميخليسون هو الرئيس التنفيذي وحامل أسهم في نوفاتيك، وهى أكبر شركة غير حكومية مزودة للغاز الطبيعي في روسيا، كما أن لديه حصة في شركة سيبور المنتجة للمواد البتروكيميائية.