696.2 مليار دولار القيمة السوقية للبنوك الخليجية المدرجة بنهاية الربع الأول .. 45.3 % للسعودية

سجلت أسهم البنوك الخليجية المدرجة ارتفاعات في قيمها السوقية خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط أداء إيجابي للأسواق دعمه ارتفاع أسعار النفط والتحسن الاقتصادي بعد الجائحة.وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الأسواق الخليجية، ارتفعت القيم السوقية للبنوك الخليجية المدرجة أكثر من 10 في المائة خلال الربع الأول لتبلغ 696.2 مليار دولار، مقارنة بـ 628.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2021.ومع تعافي اقتصادات دول الخليج، شهد نشاط الإقراض لدى البنوك تسارعا في النمو، صاحبه نمو في الودائع وصلت إلى مستوى قياسي لتتجاوز تريليوني دولار، بحسب بيانات لـ"رويترز".واستحوذت البنوك في السعودية، البالغ عددها عشرة بنوك، على نصف القيمة السوقية للبنوك الخليجية، بواقع 45.3 في المائة، حيث بلغت القيمة السوقية للبنوك في المملكة 315.68 مليار دولار.وسجلت القيمة السوقية للبنوك السعودية خلال الربع الأول ارتفاعا بنحو 18.8 في المائة، حيث كانت عند 265.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي.وتصدرت البنوك في المملكة، الزيادة الأكبر في القيم السوقية خلال الفترة بعد تسجيلها نموا 44.1 في المائة، لتبلغ 243.92 مليار دولار، مقارنة بنحو 169.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي.وكان مصرف الإنماء الأعلى زيادة في القيمة السوقية بنحو 62 في المائة، لتصل قيمته السوقية إلى 20.7 مليار دولار بنهاية الفترة. كما سجل بنك الرياض زيادة بلغت 39 في المائة، ثم بنك الجزيرة بـ 37 في المائة، وكان البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي الأقل من حيث المكاسب السوقية خلال الفترة بواقع 10 و13.3 في المائة.وعودة للأسواق الخليجية، كانت البنوك الإماراتية الثانية من حيث القيمة السوقية بعدما بلغت 164.5 مليار دولار وهي بذلك تشكل 23.6 في المائة من قيمة البنوك الخليجية مجتمعة.وجاءت في المرتبة الثالثة البنوك القطرية، التي تجاوزت قيمتها السوقية 104.5 مليار دولار 15 في المائة من الإجمالي، تلاها البنوك الكويتية بـ 11.9 في المائة ثم البحرين وعمان بنحو 2.7 و1.4 في المائة على الترتيب.البنوك الأكبر خليجيايأتي مصرف الراجحي في قائمة أكبر البنوك الخليجية المدرجة من حيث القيمة السوقية وبقيمة بلغت 107 مليارات دولار، ما يمثل 15.4 في المائة من القيمة السوقية للبنوك مجتمعة.وفي المرتبة الثانية يأتي البنك الأهلي السعودي بقيمة 84.7 مليار دولار، ثم بنك أبوظبي الأول بقيمة 71.8 مليار دولار، ورابعا بنك قطر الوطني بقيمة 58.6 مليار دولار.أما المرتبة الخامسة فيأتي بنك الرياض بقيمة سوقية بلغت 30 مليار دولار، ما يجعل ثلاثة بنوك سعودية في قائمة أكبر المصارف الخليجية من حيث القيمة.وحدة التقارير الاقتصادية