153 مليون ريال جوائز دوري أبطال آسيا

تتجاوز المكافآت والجوائز المالية لنسخة 2022 من دوري أبطال آسيا 41 مليون دولار "153790057 ريالا" بواقع 33.6 مليون دولار "126،032،524 ريالا" للأندية المشاركة، إضافة إلى جائزة حامل اللقب والوصيف إضافة إلى أكثر من 7.4 مليون دولار "27،757،163 ريالا" تم توزيعها على الاتحادات المستضيفة للمجموعات، كتكاليف الاستضافة.وكانت قيمة الاستضافة لدور المجموعات 550 ألف دولار، الموسم الماضي تم رفعها إلى مليون دولار.وقسم الاتحاد الآسيوي الجوائز والمكافآت المالية إلى أربع فئات، هي: إعانات السفر، مكافآت الأداء، مكافآت المشاركة، والجوائز المالية للمباراة النهائية، توزع كالتالي: بدل السفر في المرحلة الأولى والإقصائية 30 ألف دولار "112،529 ريالا"، دور المجموعات 45 ألف دولار "168،793 ريالا" لمرة واحدة فقط بعد نهاية الدور، دور الـ16 أول أدوار الحسم 45 ألف دولار "168،793 ريالا"، ربع النهائي 45 ألف دولار "168،793 ريالا"، قبل النهائي 45 ألف دولار "168،793 ريالا"، وطرفي النهائي 90 ألف دولار "337،587 ريالا".كما يمنح الاتحاد الآسيوي مبلغ 50 ألف دولار "187،548 ريالا" عن كل فوز ضمن مكافأة الأداء، عشرة آلاف دولار "37،509 ريالات" عن أي تعادل، إضافة إلى مكافأة تبلغ 100 ألف "375،096 ريالا" لبلوغ دور الـ16، مبلغ 150 ألفا "562،645 ريالا" لبلوغ ربع النهائي، 250 ألفا لبلوغ قبل النهائي "937،742 ريالا"، وأربعة ملايين دولار "15،003،872 ريالا للبطل، ومليوني دولار "7،501،936 ريالا" للوصيف.