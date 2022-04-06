السعودية تبحث سبل تعزيز التعاون مع سلوفاكيا

استقبل رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيجر اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، خلال زيارة أجراها معاليه إلى العاصمة السلوفاكية براتيسلافا .

وتناول الجانبان سبل دعم مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، وتطويرها .

كما التقى وزير الاقتصاد والتخطيط على هامش الزيارة بوزير الخارجية السلوفاكي إيفان كوروك، وجرى مناقشة أوجه التعاون المشترك بما يتفق مع تطلعات البلدين في توطيد العلاقات على الصُّعد كافة.

كما بحث الإبراهيم مع وزير الاقتصاد السلوفاكي ريتشارد سوليك , العمل على توثيق وتعزيز أوجه التعاون وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في خدمة المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.