مخاوف الإغلاقات تضر بالشركات الأوربية العاملة في الصين

تكافح الشركات الأوروبية العاملة في الصين من أجل التأقلم مع الإغلاقات التي تضر بالإنتاج وتهدد سلاسل الإمداد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وحذرت غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين اليوم الأربعاء من اضطراب الانتاج ، وذلك خلال فعالية إعلامية، حيث قال رئيس الغرفة ، يورج فوتكه ، إن التنفيذ الخاطئ لقواعد صفر كوفيد تجعل من الصعب على الشركات ضبط العمليات. وتضررت الشركات بعد تفاقم تفشي كوفيد في الصين. وسجلت البلاد أكثر من 20 ألف إصابة يومية جديدة أمس الثلاثاء، جراء زيادة الإصابات في شنغهاي حيث جرى إلزام 25 مليون شخص هم سكان المدينة بالبقاء في منازلهم في إغلاق مطول يهدف إلى القضاء على انتشار الفيروس .

وفي حين أن شركات التصنيع الكبيرة لم تتأثر كثيرا من خلال تبني ما يطلق عليه نظام حلقة مغلقة -وفيه يظل الموظفون في مواقع المصانع ويخضعون لفحوصات بانتظام- ولكن هذه الخطة لم تسر بدون عقبات.

وقال كلاوس تسينكل، رئيس فرع الغرفة التجارية في جنوب الصين إن الشركات الأصغر "قد تواجه الإفلاس ، إذا أنها لا تستطيع توصيل خدماتها للمستهلكين".