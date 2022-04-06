35 % من المساكن في السعودية تستخدم العزل الحراري .. و 2 % الطاقة الشمسية

بلغت نسبة المساكن المتصلة شبكة الكهرباء العامة في المملكة 99.33 %، فيما بلغت نسبة المتصلة بمصدر الشبكة الخاصة 0.55 %، بينما يستفيد 0.11 % من خدمات الكهرباء باستخدام مولد خاص، و 0.01 % من المساكن تستخدم مصادر أخرى للكهرباء.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن 2.02 % من الأسر في جميع مناطق المملكة تستخدم الطاقة الشمسية في مساكنها، وأن نسبة الأسر التي ترغب في استخدام الطاقة الشمسية (الكهروضوئية) في المسكن 52.42 %، فيما بلغت نسبة المساكن في المملكة التي يوجد بها عزل حراري 35.25 %.

أما فيما يتعلق باستخدامات الوقود للطبخ، فقد أوضحت أن 81.93 % من الأسر تستخدم الغاز، بينما 17.14 % تستخدم الكهرباء، و 0.26 % تستخدم الحطب، بينما 0.67 % تستخدم مصادر أخرى لوقود الطبخ.

وبلغت نسبة المساكن التي تستخدم عداد كهربائي مستقل 5.61 %، في حين أن 14.39 % من المساكن تشترك في عداد الكهرباء، كما أن 20.33 % من الأسر في المملكة منظم كهربائي في مسكنها.

وارتفع حجم الاستهلاك الكلي المنزلي لاستخدامات الوقود المتمثلة في الديزل والقاز والغاز في جميع مناطق المملكة خلال 2021 عما كان عليه في الأعوام السابقة، حيث استحوذ الغاز على النصيب الأكبر من إجمالي الاستهلاك بنسبة 98.62 %.

وعلى العكس تماما كان حجم استهلاك الديزل هو الأقل، حيث بلغت نسبته 0.23 % من إجمالي حجم الاستهلك الكلي المنزلي للوقود، فيما بلغت نسبة استهلاك القاز 1.15 %.

وبلغ حجم استهلاك القطاع المنزلي الطاقة الكهربائية في المملكة خلال 2021 (177,328.89) جيجا واط في الساعة، يشمل استهلاك الأسر في الأغراض المنزلية، كما يشمل استهلاك الأسر التي تقع مساكنها ضمن مختلف القطاعات، مثل الصناعي والتجاري والحكومي والأخرى.

63.94 % من الأسر تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المسكن، بينما 57.55 % من الأسر ترغب بإنفاق بعض المال لاستخدام أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية.

كما بلغت نسبة الأسر في المملكة التي ترغب في استخدام الطاقة الشمسية (الكهروضوئية) في المسكن 52.42 %. وقد أظهرت النتائج أن نسبة المساكن في المملكة التي يوجد بها عزل حراري بلغت 35.25 .%

من جهته أوضحت النتائج بأن استخدامات منتجات الكتل الحيوية (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية) في المسكن 5.21 % سواء كانت للتدفئة أو للطبخ، حيث إن 2.23 % من الأسر تستخدم الحطب، أما الأسر التي تستخدم الفحم فقد بلغت 2.88 %، وأخيرا بلغت نسبة الأسر التي تستخدم المخلفات الزراعية 0.10 %.