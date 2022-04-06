اتفاقية لتوفير حلول بيانات تسهم بتصنيف مقاولي ومزودي خدمات الحكومة الرقمية

وقعت هيئة الحكومة الرقمية وشركة مصدر لحلول البيانات اتفاقية تقديم حلول بيانات تسهم بتحقيق أهدافها في أعمال التصنيف الفني لمقاولي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومزودي خدمات الحكومة الرقمية بحسب نوع الخدمة والنشاط المقدم في القطاع للجهات الحكومية.

وستسهم بتوفير حلول موثوقة لتطوير وتشغيل المعايير والسياسات الفنية للتصنيف الفني للخدمات والأنشطة المقدمة من المقاولين ومدى مواءمتها مع كفاءة وقدرة المنشأة كما أنها ستسهم في دعم الهيئة في تحقيق أهدافها لتحديد ودعم المنشآت التقنية الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في المشتريات الحكومية الرقمية وستمكنها من معرفة وتحديد فرص التطوير والاستثمار في سلاسل الإمداد ورفع نسبة التوطين والمحتوى المحلي التقني.

ووقع الاتفاقية من جانب هيئة الحكومة الرقمية الدكتور عبدالله الفيفي نائب المحافظ للاستثمار والتميز الحكومي ومن جانب شركة مصدر إبراهيم الشايع المدير التنفيذي. وتتولى هيئة الحكومة الرقمية الاختصاصات والمهمات الخاصة بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل على تنظيم أعمال الحكومة الرقمية وفق قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية.