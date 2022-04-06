انكماش حاد لقطاع الخدمات في الصين خلال مارس

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء انكماشا حادا لنشاط قطاع الخدمات في الصين خلال مارس الماضي، في ظل الارتفاع الأخير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الصين وإعادة فرض قيود على الحركة في العديد من المناطق للحد من انتشار الفيروس مما قلص أنشطة الخدمات.

وتراجع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي إلى 42 نقطة مقابل 50.2 نقطة خلال فبراير الماضي وهو أكبر تراجع للمؤشر منذ بداية تفشي كورونا في فبراير 2020 .

وبحسب "الألمانية"، سجل المؤشر الفرعي لإجمالي الأعمال الجديدة لقطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي أسرع تراجع له منذ مارس 2020 ، وأدى فرض القيود للحد من تجدد انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تراجع أعداد العملاء وتدهور أوضاع الطلب على قطاع الخدمات.

كما تراجع مؤشر التوظيف فى مارس ولكن بنسبة بسيطة، وواجهت الشركات ارتفاعا في الالتزامات غير المدفوعة بفعل اضطراب العمليات التجارية وتسيير الأعمال .

في الوقت نفسه تراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 43.9 نقطة خلال مارس الماضي مقابل 50.1 نقطة خلال فبراير الماضي، وتعكس هذه القراءة تجدد تراجع أنشطة قطاعي التصنيع والخدمات، حيث تراجع الأخير بوتيرة أكبر.