"النقل": إيقاف استيراد الشاحنات التي يزيد عمرها التشغيلي عن 5 سنوات

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تطبيق العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 199 وتاريخ 04 / 04 / 1443 والمتعلق بإيقاف استيراد الشاحنات المخصصة لنقل البضائع التي يزيد عمرها التشغيلي عن 5 سنوات من سنة الصنع، سيبدأ العمل به في 1443/10/4هـ الموافق 05/05/2022م.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار سيطبق على جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع، والتي يزيد وزنها الإجمالي عن 3.5 أطنان وتشمل (القاطرات، المقطورات، أنصاف المقطورات)، على أن يُحتسب العمر من بداية شهر يناير من سنة الصنع.

وبينت الهيئة أن تطبيق العمل بما اقتضاه القرار سيسهم في رفع كفاءة وتنافسية أسطول النقل، من خلال دعم وتطوير نشاط نقل البضائع، كما سيسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية بالمحافظة على البيئة، وتخفيف الانبعاثات الكربونية والتلوث، إضافة إلى تخفيف معدل استهلاك الوقود، وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة.



