خطة بولندية جديدة.. تنحية الغاز جانبا وإفساح المجال أمام الفحم

يبدو أن خطة بولندا لتقليل استخدام وقودها الرئيسي، وهو الفحم، لتوليد الكهرباء، قد تستغرق وقتا أطول من المتوقع، كما ستسعى البلاد للحد من استثماراتها في الوحدات التي تعمل بالغاز.

ونقلت "بلومبرج" عن وزارة الأصول الحكومية، القول إن البلاد، وهي الأكثر اعتمادا على الفحم في الاتحاد الأوروبي، تعتزم التوسع في استخدام محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم على المديين القصير والمتوسط.

وفيما يتعلق بالغاز، الذي كان من المفترض أن يكون وقودا انتقاليا لحين التحول إلى الطاقة النووية والمتجددة، فسيتم التريث في استخدامه.

وشهدت أسعار السلع الأساسية في أوروبا تقلبات حادة في ظل سعي دول الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية.

وقالت الوزارة البولندية :"من غير المبرر بناء المزيد من الوحدات التي تعمل بالغاز في وقت يلقي فيه ارتفاع أسعار الغاز وعدم استقراره بأعباء ثقيلة على الاقتصاد البولندي".

واستطردت بالقول :"وهذا لا يعني أنه لن تكون هناك أي وحدات غاز جديدة، سيكون هناك فقط عدد أقل مما كان مخططا له قبل الأزمة الأوكرانية".

وكانت بولندا، صاحبة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، تخطط لتقليص الاعتماد على الفحم، وفي الوقت نفسه التوسع في استخدام الغاز.