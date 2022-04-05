الأسهم السعودية تغلق فوق مستوى 13200 نقطة وسط تداولات هي الأعلى منذ شهر

ارتفعت الأسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء لتغلق فوق مستوى 13200 نقطة وهي مستويات تسجل للمرة الأولى منذ يوليو 2006.

ويأتي ارتفاع السوق بدعم من صعود قطاع البنوك بشكل أساسي، في حين استمرت غالبية الشركات المدرجة حديثا في تسجيل مكاسب واسعة خلال تعاملات اليوم.

وارتفع المؤشر العام بنهاية الجلسة بـ 41 نقطة أو ما يعادل 0.3 في المائة، ليغلق عند مستوى 13207 نقاط، فيما بلغت السيولة المتداولة 12.1 مليارات ريال وهي تزيد بنحو 34 في المائة عن الجلسة السابقة لتبلغ أعلى مستوى في شهر.

وتركزت السيولة على سهم علم ثم أماك وكذلك الدواء، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 214.4 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 559.2 ألف صفقة.

ويأتي صعود المؤشر العام بدعم رئيسي من ارتفاع سهم البنك الاهلي 1.6 في المائة، في حين سجل سهم معادن مكاسب بـ 3.9 في المائة ونحو 10 في المائة من المكاسب لسهم أكواباور، الذي حقق أعلى إغلاق له منذ الإدراج عند مستوى 158.4 ريال.

إلى ذلك، صعدت أسهم 55 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أكواباور وكذلك أماك المرتفعان بالحد الأعلى، تلاه مجموعة تداول وبمكاسب 8.6 في المائة ليغلق الأسهم الثلاثة عند أعلى مستوى منذ الإدراج.

أيضا قفزت أسهم العربية 7.4 في المائة، ثم المنجم المرتفع 6.6 في المائة، فيما صعد سهم وفرة 6.5 في المائة، حيث أعلنت هيئة سوق المال موافقتها على طلب الشركة لزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 154.3 مليون ريال.

في المقابل، هبطت أسهم 152 شركة تصدرها أمانة للتأمين المتراجع 5.8 في المائة ليسجل السهم أدنى إغلاق له منذ سبتمبر 2020.

كذلك تراجع بروج للتأمين 4.6 في المائة، حيث يواصل السهم جني أرباحه بعد عدة جلسات من المكاسب القوية، في حين تراجع سهم تكوين وشاكر وكذلك أسمنت الجوف بأكثر من 4 المائة.