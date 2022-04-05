بجوائز 5 ملايين دولار .. بطولات أرامكو السعودية للفرق تتأهب لإطلاق موسم 2022

تستعد سلسلة بطولات أرامكو للفرق لإطلاق موسمها لعام 2022م تحت مظلة الجولة الأوروبية لقولف السيدات، حيث تعود السلسلة في نسختها الثانية بزيادة في عدد البطولات ومجموع الجوائز المالية.

وستكون أولى محطات السلسلة في القارة الآسيوية بعد أن تم إضافتها هذا العام للمرة الأولى، واختيار تايلاند لتكون خامس دولة تحتضن إحدى سلسلة بطولات أرامكو للفرق في ملعب النادي الريفي في بانكوك في الفترة من (12 إلى 14 مايو) تعقبها سلسلة من البطولات في كلٍ من: نادي سنتريون في لندن (16-18 يونيو)، ونادي لا ريسيرفا في سوتوجراندي بإسبانيا (18-20 أغسطس)، ومنها إلى نيويورك في الفترة من (13-15 أكتوبر) وسيتم تحديد الملعب في وقت لاحق، قبل أن تختتم السلسلة في المملكة في جدة (9-11 نوفمبر) بملعب ونادي رويال غرينز.

وسيصل مجموع جوائز هذا العام إلى 5 ملايين دولار أمريكي بواقع مليون دولار أمريكي لكل بطولة ستساهم بشكل كبير في أن تحظى الجولة الأوروبية لقولف السيدات بعام استثنائي من حيث عدد البطولات ومجموع الجوائز المقدمة على مدار تاريخها.

وشهدت النسخة الأولى من السلسلة نجاحًا باهرًا، إذ تم نقل مجرياتها مباشرة في 77 دولة حول العالم، وشاركت نخبة من لاعبات القولف العالميات في الجولة الأوروبية للسيدات مثل: السويدية آنا نوردكفيست، والإنجليزية تشارلي هول ومواطنتها جورجيا هال، والأمريكيات نيللي كوردا وشقيقتها جيسيكا، وأليسون لي، وليكسي تومسون، ودانييل كينغ.

ويمنح نظام البطولات فرصة مميزة للاعبات للتنافس إلى جانب زميلاتهن في 36 فريق مكونة من 4 أعضاء، حيث يتم تحديد قائدات للفرق بناءً على تصنيفهن العالمي، وتختار كل قائدة فريق اللاعبة المحترفة الثانية في الفريق، قبل أن يتم تعيين اللاعبة المحترفة الثالثة عشوائيًا وإضافة العضو الأخير (لاعبة أو لاعب) من فئة الهواة بنفس الطريقة.

وستشهد نسخة هذا العام من البطولة تحديثًا، حيث ستجري منافسات الفرق على مدار يومين ليتم تتويج الفريق الفائز خلالهما، بينما تتنافس الفائزات بأفضل نتائج فردية والمتأهلات للمرحلة النهائية في ثالث أيام الجولة لتحديد اللاعبة الفائزة بالجائزة الفردية.

وفي تعليقه على الاستعدادات الجارية لانطلاقة البطولة قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للقولف وقولف السعودية، الأستاذ ماجد السرور: "بعد النجاح الذي شهدته النسخة الأولى من سلسلة بطولات أرامكو للفرق، فإن نسخة هذا العام تعني المزيد من التوسع، ونحن سعداء بانطلاق الموسم من تايلاند. تعد سلسلة بطولات أرامكو للفرق نظامًا فريدًا من نوعه من خلال الفرص التي يقدمها، كما حظي بإعجاب اللاعبات والجماهير بالإضافة إلى شركائنا في أرامكو السعودية والجولة الأوروبية للسيدات، ونسعى من خلال إقامة مثل هذه السلسلة للعمل معًا على إلهام المزيد للعب القولف ومنح قولف السيدات الظهور المستحق على الساحة العالمية".

وتهدف أرامكو السعودية من خلال دعمها لرياضة القولف النسائية إلى رفع مكانة البطولات عالميًا، وتمكين المرأة في مجالات الرياضة والأعمال، فضلًا عن أنها تعبر عن التزامها باستمرار هذا الإرث. وساهمت سلسلة بطولات أرامكو للفرق في نسختها الماضية في دعم الجمعيات الخيرية النسائية، والمبادرات المحلية، واتحادات القولف في كل من السعودية ولندن وإسبانيا وأمريكا.

من جانبه، قال مدير عام الشؤون العامة في أرامكو السعودية، طلال المري: "ملتزمون بمساندة رياضة القولف النسائية وتمكين المرأة في مختلف المجالات. ستواصل سلسلة بطولات أرامكو للفرق كسر الحواجز ودعم اللاعبات وإلهام المزيد من السيدات والفتيات حول العالم، ونأمل من خلال دعم المزيد من المبادرات في أن نحافظ على هذا الزخم في جميع مستويات اللعبة".

وتم الإعلان عن مجموعة من اللاعبات العالميات كسفيرات لسلسلة بطولات أرامكو للفرق للترويج لقولف السيدات على الساحة العالمية. وسترتدي اللاعبات أثناء مشاركتهن في جميع بطولات السلسلة ملابس رياضية تحتوي على شعارات الرعاة.

وفي وقت سابق من العام الماضي، تم الإعلان عن السويدية آنا نوردكفيست الفائزة بلقبين في البطولات الكبرى كأولى السفيرات إلى جانب مواطنتها كاميلا لينارث والويلزية إيمي بولدن. وتنضم إليهن كل من: الأمريكية أليسون لي، والهولندية آن فان دام، والدنماركية إيميلي كريستين بيديرسن، والإسبانية كارلوتا سيجاندا، والإنجليزية برونتي لو، والأمريكية ليندزي ويفر-رايت، والألمانية أوليفيا كاون، والفرنسية بولين روسين بوشارد، والنرويجية ماريان سكاربنورد، والأسترالية ستيفاني كيرياكو.

وقالت الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية لقولف السيدات، أليكساندرا أرماس: "نحن سعداء جدًا بضم بانكوك للنسخة الجديدة من سلسلة بطولات أرامكو للفرق كجزء من روزنامة موسم 2022م الاستثنائي للجولة الأوروبية. بطولات السلسلة التي ترعاها أرامكو السعودية تكون دائمًا ذات جودة عالية ويستمتع المحترفون والهواة بنظامها الفريد من نوعه. تتطلع لاعبات الجولة الأوروبية بشغف للذهاب لملعب النادي الريفي بتايلاند في مايو المقبل".