الكرملين: طرد الدول الأوروبية لـ 120 دبلوماسيا روسيا ينم عن ضيق البصيرة

ندّد الكرملين اليوم بضيق البصيرة الأوروبية إثر طرد بلدان في أوروبا أكثر من 120 دبلوماسيا روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

ووفقا للفرنسية قال دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين: "هو أمر مؤسف .. فالحدّ من فرص التواصل على الصعيد الدبلوماسي في هذه الظروف الصعبة ينمّ عن ضيق بصيرة من شأنه أن يعقد العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشكل أكبر".