قرارات ريشي سوناك تثير شبح «ضريبة التضخم»

يحرص ريشي سوناك على تصوير نفسه على أنه مستشار يساعد على تشجيع المشاريع والابتكار، ونايجل لوسون، المستشار السابق، يحدق إليه من صورته التي وضعها على جدار مكتبه في داونينج ستريت. في بيان الربيع الذي أدلى به نهاية آذار (مارس) الماضي، قال إنه سيقدم "أكبر تخفيض صاف للضرائب الشخصية منذ أكثر من ربع قرن".

لو كان المحبوب الحقيقي لليمين السياسي لا يزال معنا، لن يوافقه الرأي. ميلتون فريدمان، خبير اقتصادي حائز جائزة نوبل ومؤسس مدرسة الفكر النقدي، لم يكن لديه وقت لمثل هذه الادعاءات من السياسيين في وقت ترتفع فيه الأسعار بسرعة. في مسلسله التلفزيوني الذي عرض في 1980، وصف فريدمان السياسة التي يتعامل بها سوناك مع التضخم والضرائب بدقة وبصورة غير مؤاتية.

قال، "قبل كل انتخاب، يود ممثلونا أن يجعلونا نعتقد أننا نحصل على إعفاء ضريبي وأنهم قادرون على فعل ذلك، بينما في الوقت نفسه يرفعون الضرائب بالفعل بسبب قطعة من السحر لديهم في حقائبهم. ذلك السحر هو التضخم".

حتى فريدمان كان متأخرا في اعتبار التضخم ضريبة سيئة. في 1919، لاحظ جون ماينارد كينز، محبوب اليسار السياسي، فوائد التضخم لبعض السياسيين. كتب، "من خلال عملية تضخم مستمرة، يمكن للحكومات مصادرة جزء مهم من ثروة مواطنيها، سرا وبطريقة غير ملحوظة. بهذه الطريقة لا يصادرون فحسب، بل يصادرون بطريقة تعسفية".

لا ينبغي لأحد أن يعتقد أن سوناك تعمد إثارة مشكلات التضخم في جميع أنحاء العالم لإفقارنا، لكن قراراته أعادت إحياء مفهوم "ضريبة التضخم" في المملكة المتحدة بعد أكثر من 30 عاما عندما لم يضطر أحد للشعور بالقلق بشأنها.

في بعض الأحيان، يمكن لضريبة التضخم أن تعزز سياسة ضريبية جيدة. في ميزانية 1983، تم تحديد الحد الأقصى للإعفاء من ضريبة الفائدة على الرهن العقاري عند 30 ألف جنيه استرليني، وهو ما يعادل تقريبا تكلفة منزل عادي في المملكة المتحدة. دعم الرهن العقاري غذى نمو أسعار المنازل، لكن بشكل منطقي لم يقم أي وزير بعد جيفري هاو برفع قيمة التخفيف الضريبي، ما سمح لجوردون براون بإلغائه في 2000.

في كثير من الأحيان، تكون آثار التضخم كضريبة تعسفية. العام الماضي في إعلانه الميزانية لآذار (مارس) 2021، أوضح المستشار سوناك نقطة حول حقيقة أنه "لا يخفي" حدود الضريبة الشخصية المثبتة لمدة أربعة أعوام ومخصصات ضريبة الدخل. في ذلك الوقت، أراد المستشار أن يرتفع هذا الخفض في القيمة الحقيقية للمخصصات وحدود الضريبة 8.2 مليار جنيه استرليني سنويا بحلول 2026- 2027.

التزم سوناك الصمت الأسبوع الماضي بشأن التقديرات الجديدة لمكتب مسؤولية الميزانية بأن السياسة نفسها سترفع الآن 18.8 مليار جنيه استرليني سنويا لأن التضخم المرتفع يقلل القيمة الحقيقية للمخصصات بمقدار أكبر. ضريبة التضخم الإضافية البالغة 10.6 مليار جنيه استرليني في 2026- 2027 بناء على هذا الإجراء وحده هي بالضبط قيمة التكلفة الإجمالية نفسها البالغة بنس من المعدل الأساسي لضريبة الدخل وارتفاع حد التأمين الوطني، وفقا لـ"أو بي آر".

بالنسبة إلى الناخبين الأكثر ثراء في مجلس المحافظين، تماما كما حذر فريدمان قبل 42 عاما، فإن ادعاءات سوناك الكاذبة بخفض الضرائب لن تبدو صحيحة وستزيد من تقويض الثقة في السياسة.

تواجه الأسر الفقيرة نوعا مختلفا من ضريبة التضخم. في نيسان (أبريل)، سيتم رفع المزايا والمعاشات التقاعدية بما بمعدل التضخم 3.1 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي. بعد عام من البؤس، سيتم تعويضهم في نيسان (أبريل) المقبل، ويمكنك أن تراهن على أن الوزراء سيصرحون بالزيادة الكبيرة على أنها تسوية سخية بدلا من كونها تعويضا متأخرا عن التضخم.

فريدمان وكينز كانا على حق. التضخم هو ضريبة سيئة وتعسفية، ولا يتطلب موافقة برلمانية، وله عواقب غريبة متعلقة بتوزيع الدخل، ويشجع السياسيين على ممارسة الحيل. دعونا نأمل ألا تدوم هذه الفترة من التاريخ طويلا.